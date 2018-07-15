10月韩国就业人口增幅连续4个月未破10万大关

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10月韩国就业市场依然陷入低迷之中，就业人口增幅连续4个月低于10万人，失业率也创13年来新高。对此，韩国经济副总理兼企划财政部长官提名人洪楠基表示，政府将追加考虑就业政策，并将此编入明年的经济政策方向。

据统计厅14日发布的“10月雇佣动向”报告显示，10月韩国就业人口同比增加6.4万人，为2709万人。韩国就业人口增幅在经历今年7月的5000人和8月的3000人的最低潮后，9月恢复至4.5万人，10月再度增至6.4万。虽然如此，就业人口增幅仍连续4个月未突破10万大关。报告显示，10月韩国就业率为61.2%，同比下降0.2个百分点，连续9个月递减。失业人口同比增加7.9万人，达97.3万人，创1999年以来新高。失业率为3.5%，同比增加0.3个百分点，这是韩国继2005年10月失业率达3.6%以后，时隔13年再创新高。同期，体感失业率达11.1%，同比增加0.7个百分点。从行业来看，建筑业、农林渔业、卫生及社会福利服务业、信息通信业就业人口增加，批发零售业、餐饮住宿业和制造业就业人口减少。尤其是制造业就业人口连续7个月持续减少。有“大众工作岗位”之称的餐饮住宿业的就业人口减少9.7万人，创统计厅开始相关统计以来的最大跌幅。从年龄来看，20-29岁就业者虽增加6.1万人，但30-39岁（7.4万人）和40-49岁（15.2万人）就业人口增幅分别连续13个月和36个月减少。报告还显示，10月正式岗位就业人口虽增加35万人，但临时工和日工就业人口则分别减少13.8万人和1.3万人，个体户也减少10.5万人。

洪楠基14日接受媒体采访时表示，韩国就业形势依然严峻，并表示当务之急是提高经济活力，以此创造工作岗位的扩充能力，未来将对就业统计进行分析，寻找解决方案。但有声音指出，政府可动员的政策已寥寥无几。就业市场指标持续恶化，政府正受到文在寅政府作为核心国政基调提出的收入主导增长等政策失败的攻击。同时，上调最低时薪、缩短工作时间等政策也被指加速恶化就业市场。但政府强调，目前低迷的就业环境是由可生产人口停滞或减少、产业结构调整和就业市场发生变化等结构性问题所造成的，也就是说，需要经过一段时间的结构调整，才能真正改善当前的就业窘境。此前10月24日，政府发布了将创造5.9万个短期工作岗位的对策，具体包括增加公共机构体验实习生、政府行政支援人员、山火和传统市场火灾监督人员等，这是政府利用结构调整过程中产生的短期工作岗位改善就业而采取的“应急对策”，但业界期待全新经济领导班子能出台更为行之有效的对策。