如何辨别水性漆的真假优劣

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水性漆以优异的环保性得到许多消费者的青睐，但大部分消费者不会辨别其中的真假优劣。业内人士称，可以通过质感、气味、状态等几个方面来判断。

一看。水性漆一般标注有“水性”或者“水溶性”字样，而且在使用说明中会标明它是可以用清水稀释的。根据目前的水性技术，水性的无色漆一般呈白色、半透明乳白色或浅黄色3种。分散均匀、分层浮水、无沉淀则为优质水漆。关键还要看国家级检测报告，VOC、苯系物、重金属等有毒物质含量远低于国家标准的，则是环保水漆。

二闻。水性漆区别于溶剂型漆最大也最明显的特点，就在气味上。优质的水漆不会有强烈的酒精、胺类、溶剂气味，气味非常小，略带一点芳香。

三摸。用手蘸涂料搓捏，质感光滑细腻，并且待涂料干燥后漆膜光滑，则是优质水漆。

四试。用湿毛巾擦拭涂抹干燥后的样板漆膜，看掉粉情况；或者用指甲轻滑，看硬度；浸到水中，看耐水性；滴酒精，看耐溶剂性，再看样板光泽度、柔韧性等。

五刷。水漆能用清洁的自来水稀释，如果需要配有专门的稀释剂或者酒精类的物质来稀释，则可以判定不是真的水漆。将清水加入水漆中，稍用力就能搅拌均匀的，则是优质水漆。刷涂时如有大量气泡且不易消掉、气味较大，则为较差产品；刷涂后将基材竖起来，若涂料流挂或者刷痕明显，也为较差产品。





（文中窍门来自李洪武听友）