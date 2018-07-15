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韩国古代以农业为本，截至上世纪60年代，韩国总人口中，有70%以上的人口都在农村生活。由于韩国缺乏资源，地窄人稠，到了70年代，在政府的主导下大力推动出口导向经济发展战略，随着产业化、城市化与经济的发展，农村的年轻人开始纷纷背井离乡，到城市去发展，这样，农村人口逐年减少，如今韩国农村的空巢现象也十分普遍。





据统计厅的人口普查结果显示，2008年农家户口共有121万户，从事农业生产的农业人口为318.7万人，占总人口的6.6%，其中从事农业生产的65岁以上老年人的比例占农业人口的33.3%。到了2017年，农家户口与农业人口均比2008年明显减少，分别是104万户与242.2万人，65岁以上人口比例也增加到42.5%。2017年，韩国的耕地面积为162万公顷，13年来减少了22.5万公顷。





韩国农家的年均收入与城市户口相比逐年缩小差距。2008年，农家户口的年均收入为3052万韩元（折合人民币约18万元），到了2017年增加到3824万韩元，同比前年增加了2.8%。2016年的农家年均收入（3719万韩元）占比城市户口年均收入的63.5%。





关于韩国农村的现状，韩国的粮食自给率从1965年的93%到如今只有20%左右。这是因为随着农产品市场的开放，韩国从海外进口大量的牛肉、水果等廉价农产品，98%的小麦、玉米等农产品都是从美国等国进口的，日常的粮食几乎全靠进口。而且随着饮食习惯的西化，韩国的主要农作物大米的消费量在这40年来减少到一半（2017年，人均大米消费量为61.8公斤）。农村人口的减少一度导致耕地面积的减少，加上地价、人工费、生产成本的上涨，如今在这国际竞争时代，在韩国务农致富已经非常不容易了。虽然农业生产在国内生产总值所占的比例只有2.3%（2015年）,然而进入21世纪，农业再次成为具有巨大潜力的产业，政府依然扶持农业的发展，并鼓励城市人归农，虽然农家户口逐年减少，农家的耕地面积却在扩大，同时，开发优良品种与具有国际竞争力的农产品的农业精英人才也有逐年增加的趋势。