FLY TO THE SKY 13日发行第3张迷你专辑《I》回归歌坛,时隔1年再次为大众带来充满感性的悲伤旋律。

新专辑主打歌为《A Time Limit(分手的时间已定…)》,是FLY TO THE SKY最为拿手的抒情歌曲,歌曲表达了接受分手时内心的苦涩与悲痛。歌曲使用钢琴与雄壮的管弦乐队进行伴奏,配合FLY TO THE SKY两位成员悲切的歌喉,将歌曲所要展现的情感发挥的淋漓尽致。

除了主打歌外,专辑还收录了描述爱情故事的《Come Thru》、传统流行抒情歌曲《离别,一天前》以及两位成员最为擅长的R&B曲风歌曲《向我们未知的那时》3首新歌,以及主打歌《A Time Limit》以及《离别,一天前》的伴奏音源。

FLY TO THE SKY出道至今已有19年,时隔1年之久再次发行全新作品,两位成员也十分期待与歌迷重聚。17日、18日,FLY TO THE SKY在首尔举行了演唱会,首次献上新专辑收录歌曲的现场表演。