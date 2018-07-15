Paul Kim荣膺“GMF 2018颁奖典礼”最佳艺人奖

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作为“Grand Mint Festival 2018”的谢幕，“GMF 2018颁奖典礼”于本月11日盛大举行，最佳艺人、最佳表演、最佳瞬间以及最佳新锐4个奖项各花入各主。

最受瞩目的“最佳艺人奖”的候选歌手为今年首次参加音乐节的BoA、GMF常客SWEET SORROW以及第一次出战大型音乐节的Paul Kim，竞争十分激烈。最终，Paul Kim击败对手，成为本年度GMF最佳艺人。Paul Kim通过视频发表获奖感言称：“站上舞台表演已经很开心了，甚至还拿了奖，非常感谢大家。今后也会用更多更好的作品回报大家。”

此外，BoA除了入围“最佳艺人奖”外，还同时入围“最佳表演奖”和“最佳瞬间奖”，并成为最终获胜者。“最佳新锐奖”由男生2人组合Martin Smith夺得。

GMF颁奖典礼中诞生的奖项由参加音乐节的观众和工作人员共同投票，从参加今年GMF的55组歌手中选出，观众网络投票占80%，工作人员意见占20%。选颁奖典礼结束后，共持续4个月之久的2018 GMF也正式宣告落幕。