IZ*ONE继《M Countdown》后再夺《The Show》冠军

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新人女团IZ*ONE凭借主打歌《La Vie en Rose》在11月第3周《The Show》节目中夺冠，获得出道后第2个冠军。IZ*ONE曾在出道11天后便获得《M Countdown》节目冠军。

IZ*ONE在获得《The Show》冠军后发表感言称：“非常感谢打造我们的国民制作人以及无时无刻都在支持我们的歌迷们。我们一出道就可以成为冠军候选、甚至获得冠军，这都是托歌迷的福。今后也会继续努力，为大家展现更好的IZ*ONE”。

上月29日出道的IZ*ONE一直备受大众关注。出道专辑销量突破8万张，打破了女团出道专辑销量纪录，同时还在日本ORICON以及TOWER RECORD榜单中夺冠，并成功进入Billboard世界专辑榜，成为新生代国际K-Pop新星。

另外，IZ*ONE出道专辑主打歌《La Vie en Rose》的MV在YouTube中的点击量已经突破2000万。该MV点击量曾在公开后3小时40分后便超过100万，4天后达到1000万，显示出IZ*ONE惊人的人气。

目前IZ*ONE正凭借新专辑继续参与各档打歌节目，并在多个人气综艺节目中亮相，积极进行演艺活动。