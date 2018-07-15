ⓒ Lee Kyu-Hyung Instagram





生日：1983年11月29日

身高：175cm

体重：65kg

血型：A型

学历：东国大学 戏剧系





演员李奎炯中学三年级的时候在教会的文化节舞台上首次表演节目。因为演技优秀，从配角被更换成了主角，由此在李奎炯心中种下了演戏的种子。大学1年级时，在意大利学习声乐博士学位的姨妈回国，李奎炯跟着姨妈一起学习了如何唱歌，这对其日后出演音乐剧、话剧起到了很大的帮助。2017年，李奎炯在tvN电视剧《秘密森林》里出演了怀揣秘密的尹刑警，此后又出演了《机智的监狱生活》一剧，在其中饰演吸毒的高知人才“小迷糊”，可爱又欠揍的模样吸引了众多观众的喜爱。2018年7月，李奎炯还出演了JTBC连续剧《LIFE》，在其中饰演医疗审查员芮善宇，同样受到大众的好评。





代表作：

2018年 连续剧《LIFE》

2018年 电影《证人》

2017年 连续剧《机智的监狱生活》

2017年 连续剧《秘密森林》

2016年 连续剧《花郎》

2016年 电影《凤伊金先达》

2014年 电影《我的独裁者》