KARA前成员Nicole出演综艺 称“潜水”两年一直调整心态

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11月17日，MBC every1电视台播出了《有话要说，今天》节目，邀请歌谣界众所皆知的一对好朋友郑珍云和Nicole出演，提供了许多话题。





郑珍云表示“我很重视朋友，但是这段时间里，Nicole是一个一不知道住哪，二不知道过得怎么样，连人在何处都不知道的朋友”并称“（今天）好像是两年以来见的第一面。”





此前2014年时，Nicole从KARA组合退出后，于同年11月发行了自己的首张SOLO专辑，而专辑活动完之后就销声匿迹，很少露面。Nicole介绍说，自己也很不喜欢“潜水”这种行为，就此感到自己做错了。“我一直感情起伏很强烈。去年的时候把心情平复了一下以后，去欧洲旅行来着。心里当时特别累，我硬撑着直到独自活动，有了可以释放情感的时间。”Nicole还表示“这也算是‘距离产生美’吧。跟小时候比，就很少找朋友玩了。但也的确不能忽视跟朋友之间的感情，即便是过去活动时，没能一起见面，也想告诉感情没有变化地保持下去。希望大家也了解，我内心一直很珍惜郑珍云。”





另外，Nicole将于12月在日本举办粉丝见面会。