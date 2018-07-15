光州市和现代汽车工作岗位谈判陷入僵局

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“光州型工作岗位”谈判陷入僵局。“光州型工作岗位”是指减少工资，从而创造大规模工作岗位的模式，即将年薪减至一半，同时创造大规模工作岗位，从而实现“分享工作岗位”愿景和“劳资共生”理念。但有关各方开始进行谈判后即产生严重意见分歧，谈判面临最终搁浅的危机。





现代汽车今年5月表示，有意为“光州型工作岗位”项目投资580亿韩元。光州市为了吸引投资提出的条件是“每周工作44个小时，平均年薪3500万韩元”。现代汽车判断，在此条件下，可以考虑推进小型SUV委托生产项目。因此，光州市和现代汽车开始进行谈判。





韩国政府和朝野政界也对“光州型工作岗位”予以高度关注，并承诺将超越党派提供支持。但问题是在谈判过程中，光州市反映劳动界的意见，改变了提议内容。首先，“每周工作44个小时，平均年薪3500万韩元”这一基本条件出现了变化。光州市将该条件改为“每周工作40个小时，可在12个小时内延长”，而且还删除了维持集体工资合同5年这一条款。再加上民主劳总和现代汽车工会反对“光州型工作岗位”模式，且不排除为此进行全面罢工的可能，现代汽车在条件出现变化的情况下，难以不顾工会的反对，向“光州型工作岗位”模式投资。





目前，政府和光州市正积极采取行动，但预计“光州型工作岗位”谈判最终很可能搁浅。