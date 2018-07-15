文在寅结束亚太经合组织领导人会议后回国

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文在寅总统结束对新加坡和巴布亚新几内亚为期6天的访问，于18日晚抵达首尔机场。文在寅将此次巡访的重点放在了北韩无核化和新南方政策上，并与中国、俄罗斯和美国等周边强国举行双边会谈。





在新加坡，文在寅总统出席韩国与东盟领导人会议以及东盟与韩中日(10+3)领导人会议。文在寅在韩国与东盟领导人会议中为实现“新南方政策”愿景而积极努力。文在寅去年正式发表旨在发展韩国同东盟关系的“新南方政策”，该政策的宗旨在于将韩国与东盟间的交流与合作关系提升到美国、日本、中国和俄罗斯韩半岛周边四强的水平。在这方面，最引人关注的成果是韩国与东盟就2019年在韩国举行韩国与东盟特别领导人会议达成协议。此外，韩国还与有关国家商定在韩国与东盟特别领导人会议后，举行第一届韩国-湄公领导人会议。柬埔寨、老挝、缅甸、越南和泰国5个湄公河地区国家的领导人将出席韩国-湄公领导人会议。文在寅总统的新南方政策正在快速具体化。





在此次巡防中，文在寅在构建韩半岛和平机制问题上也获得了国际社会的支持。东盟领导人通过主席声明，对文在寅为构建韩半岛和平机制所作的努力表示强力支持。





在巴布亚新几内亚举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议上，文在寅集中力量加强区域多边合作机制，并强调韩国“创新性包容国家蓝图”。文在寅在会议中提议创建“亚太经合组织数字创新基金”，缩小全球“数字鸿沟”。





此外，文在寅还与中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京分别举行双边会谈，讨论放宽对北韩制裁问题，并与美国副总统彭斯会晤，奠定韩美同盟的坚实基础。