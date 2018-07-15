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BTS取消日本电视台演出

韩国当红男团“防弹少年团”（BTS）近日取消了日本朝日电视台的演出，只因过去防弹少年团的成员朴智旻曾身穿韩国光复节T恤，这个“惹来麻烦”的T恤上有投掷原子弹的照片和解放爱国心KOREA等字样的英文。问题是，朴智旻身穿该T恤的时间并非今年，而是在2017年全球巡回演出时，并且不是在舞台上。这件事也引起了外国媒体的注意，美国著名音乐杂志《公告牌》以《从BTS取消演出看韩日间的尴尬关系》为题报道了此事。CNN也在有关此事的报道中对日本的殖民历史进行了说明，报道称“韩国和日本对二战期间的历史十分敏感，当时数百万韩国人沉陷痛苦之中”。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“这次事件让全世界知道了日本错误的历史观，这反而是好事。”还有网友说：“正义最终会胜利的。”也有网友说：“通过韩流去改变一些错误的历史问题是一个不错的方法。”





暗网

暗网（Dark web）是存在于黑暗网络上的万维网内容，只能用特殊软件、特殊授权或对计算机做特殊设置才能访问，使用一般的浏览器和搜索引擎找不到暗网的内容。而最近访问暗网的韩国人在不断增加。在暗网中充斥着大量的色情、血腥、毒品、枪支等非法内容，且毫无等级限制。自由韩国党宋敬熙称，暗网的韩国访问者去年每天为5000人，而今年增加到了每天10000人，在一年内增加了1倍。而这些非法网站的服务器都是隐藏的，并且使用了非固定IP，想要追踪十分困难。尽管如此，韩国警方还是发起了“同暗网的战争”，通过突击地下交易现场还获取了服务器信息，或者是通过追踪资金的方式来限制暗网的使用。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“道高一尺，魔高一丈。”还有网友说：“请一定要防止孩子看到这些内容。”也有网友说：“总是感觉韩国法律的处罚力度太弱了，法律需要再强硬一些。”





全天幼儿园

据报道，首尔中区将出现一个可以从早到很晚安心托付孩子的幼儿园。首尔市教育厅将在明洞南山小学建立韩国首家从早7点运营至晚10点的幼儿园。这种全天幼儿园建立在城区内学校用地里，不但可以解决双职工父母的孩子看护问题，还可以帮助一些因生源不足而陷入困境的学校恢复人气。首尔市教育厅将在南山小学的停车场和游乐设施用地处建一栋地下一层、地上四层的幼儿园建筑。这所幼儿园将分为七个级别的班，可接收130名三至五岁儿童。韩国的普通幼儿园一般在下午5点就放学了，所以很多双职工父母只能提前下班去接孩子，或者雇佣一个保姆去接孩子。目前，全首尔只有2%的幼儿园的部分班级实施课后看护。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“虽然说让孩子在幼儿园待到那么晚是一个让人很难接受的现实，但这种幼儿园还是需要的。”还有网友说：“希望政府可以在其它地区也建立更多这样的幼儿园。”也有网友说：“很多双职工家庭最终都是女方辞职照顾家庭，这样的家庭模式终于可以迎来变化了。”