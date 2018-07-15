让你成为“米其林大厨”——韩国“Cookplay”公司

ⓒ Cookplay

最近几周，我们一直关注今年韩国电子展上涌现出的优秀企业，今天我们将走进另外一家公司——韩国“Cookplay”公司，这是一家创新菜谱共享平台服务的开发商，让我们与公司负责人辛敏善（音译：신민선）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Cookplay”公司提供菜谱平台服务，旨在帮助人们以简单有趣的方式烹饪食物。辛先生向我们介绍了他开启这个项目的初衷。





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在部队担任厨房长时，辛先生发现即使使用相同的菜谱，食物也可能出现不同的口味，因为人们使用的食材量可能会有所不同。这种经历激发他开发一些方便的服务，帮助人们特别是帮助那些不擅长烹饪的新手轻松地烹饪食物。事实上，即使他们看到菜谱或电视节目提供的菜谱，初学者也很难确认食材的数量。每个菜谱的测量单位都不同，有些使用勺子确认用量。此外，根据个人喜好的不同，准备食材或烹饪的时间也可能不同。考虑到这些因素，辛先生开发了记录烹饪方法，包括配料准备、称重、烹饪过程以及菜谱烹饪时间，使得配方共享服务与基于物联网的电子秤一起发挥作用。





韩国“Cookplay”公司的服务非常简单。首先，使用蓝牙通信将电子秤连接到手机，然后与移动应用程序连接。当您在应用程序中输入要烹饪的食物名称时，将激活相关菜谱，屏幕上显示出所需的成分和数量。例如，制作草莓三明治时，首先将生奶油放在秤上。然后，应用程序会自动更改配方，修改配料或烹饪时间，以与您已有的配料完美匹配。按照指示的步骤，即使是初学者也可以像专业厨师一样作出美味佳肴。此外，人们可以发布自己独特的菜谱，分享各种烹饪方法。这项服务得到了许多机构的认可。





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韩国“Cookplay”公司将应用程序与蓝牙电子秤相结合，为用户提供了有趣轻松的体验。为了让设计更适合厨房环境，韩国“Cookplay”公司曾三次改变设计方案，并多次改变尺寸。目前，公司正逐步将其服务扩展到各个领域，包括语音识别物联网、厨房电器、多语言支持和照片识别等等。毫无疑问，韩国“Cookplay”公司将在食品技术行业创造一种将食品与互联网技术相结合的新文化。