“新南方政策”与韩国经济

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上周，韩国总统文在寅访问了新加坡和巴布亚新几内亚，参加了一系列多边峰会，其中包括东盟和亚太经济合作组织会议，特别是11月15日举行的第20届韩国-东盟峰会成为韩国总统推动其“新南方政策”的绝佳机会。在此期间，文在寅总统承诺加强与印度和东盟成员国的经济合作。今天，我们邀请到了韩国时事评论家崔震奉（音译：최진봉）先生，与他共同聊一聊文在寅总统提出的“新南方政策”。





韩国对外贸易主要集中在东部的日本和美国以及西部的中国。但现在，韩国正在寻求将其经济领土扩大到北方的俄罗斯和南方的东南亚。根据这个大方向，新南方政策旨在通过促进与东南亚地区的经济交流，更好地将韩国与东盟联系起来。政策的关键是将韩国与东盟的关系提升到韩国与韩半岛周边四国关系的水平。东盟成员国经济发展迅速，成为全球市场的中心之一。为了韩国长期的经济增长，新南方政策将与东盟的合作作为韩国未来经济发展的重要举措。





新政策遵循所谓的“3P”战略，3P在这里代表人、和平与繁荣。这个政策呼吁韩国和东盟在共同创造3P价值的愿景下开启全面合作的时代。自韩国走向现代化以来，韩国在东部与美国和日本建立了密切的经济关系，同时冷战后与西部的中国发展了紧密的经济关系。换句话说，韩国几十年来一直在培育东西方经济轴心，但它现在正在寻求将经济重点转移到韩半岛南部和东南部的东盟和印度。当然，目的是开拓新市场。





许多人担心韩国对美国和中国严重的经济依赖，特别是考虑到两个主要经济体之间持续的贸易争端所带来的风险。此外，由于敏感的历史问题，韩国经常与日本发生冲突。由于韩国很容易受到该地区不断变化的政治和经济条件的影响，因此有必要改善目前过度依赖美国、中国和日本的对外贸易市场结构。作为替代方案，韩国需要更多地关注东盟成员国，如老挝、缅甸、马来西亚、越南、文莱、新加坡、印度尼西亚、柬埔寨、泰国和菲律宾。此外，印度可以成为韩国新南方政策的另一个合作伙伴。在与这些国家加强经济联系的基础上，韩国的目标是增加出口，实现经济稳定。





美中之间不断升级的贸易战正在打击严重依赖G2市场的韩国经济。韩国和日本之间在历史问题上的外交冲突，例如日本殖民统治下韩国劳工问题也成为韩国经济的绊脚石。在这种情况下，具有巨大经济增长潜力的印度和东盟正成为韩国积极探索的新市场。东盟和印度的经济年增长率分别为5％和7％。特别是印度，预计到2030年将成为世界五大经济体之一。自去年11月份首次发布以来，韩国的“新南方政策”取得了积极的进展。





去年，文在寅总统访问印度尼西亚、越南和菲律宾时提出了他的“新南方政策”，并将“3P”定义为与东盟经济合作的口号。此后，韩国在各个领域加强了与东盟和印度的交流。截至今年10月份，韩国与东盟的贸易额达到1321亿美元，同比增长了7.6％。值得注意的是，越南现在是仅次于中国和美国的韩国第三大出口目的地。显然，新南方政策正逐步取得积极成果。





在过去的一年里，文在寅总统至少访问过10个东盟成员国中的4个国家，并计划明年前往其他6个国家访问。继今年7月份文在寅总统对印度进行国事访问之后，韩国第一夫人金正淑本月初独自前往印度。这表明韩国正积极关注南亚最大的市场。今年1至10月份，韩国对东盟的出口增至最高水平，达到823亿美元。东盟有望成为韩国的另一个主要出口目的地。而按行业划分，基础设施建设更值得我们关注。





东盟已成为韩国海外基础设施建设订单的最大来源地，超过了韩国过去曾获得大量建筑订单的中东地区。今年1月份至10月份，韩国在新南方政策的目标国获得了价值99亿美元的建筑订单。这占韩国海外总建筑订单的41％，而中东则为86亿美元，占36％。韩国与东盟之间的基础设施合作将有更多机会。在9月份韩国-东盟基础设施部长级会议期间，韩国与东盟10个成员国洽谈了20个合作项目。这些项目包括老挝8号公路的改造项目，马来西亚智能城市基础设施建设，缅甸仰光城市高速公路开发项目以及菲律宾新的杜马格特机场开发项目。





韩国的主要制造业，如钢铁、石化和能源已在印度尼西亚、越南和印度站稳脚跟。面对全球汽车行业的衰退，韩国汽车制造商在印度的表现可圈可点，年增长率高达6.8％，超过了美国和中国市场。显然，自去年新南方政策正式提出以来，各个领域均取得了切实的成果。预计新南方政策将成为韩国经济的新突破和巨大助推器。但韩国并不是唯一关注东盟和印度的国家，韩国有必要制定更具体可行的计划，不断深入推进新计划的实施。