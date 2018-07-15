执政党和劳动界围绕“弹性工作制”争执不休

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“经济社会劳动委员会”本周成立，“弹性工作制”将成为委员会首个讨论问题。然而，执政党和劳动界围绕这一问题各持己见，必将引发一番争论。





新成立的经济社会劳动委员会将此前的劳资政委员会规模加以扩大。劳资政委员会由劳动、经营和公益委员以相同人数出席会议，经济社会劳动委员会则以劳资双方为中心，增加参与人员。劳方除了此前的两大总工会代表之外，还包括青年、女性和非正式员工代表；资方除了此前的韩国经营者总协会和大韩商工会议所人员之外，还包括小工商人、中小企业和骨干企业代表。出席会议的还有代表政府的2名部长级官员和4名公益委员。除出席会议的人数增加之外，讨论范围也从工作岗位、劳动问题扩大至产业、经济福祉和社会政策等问题。





新成立的经济社会劳动委员会最先讨论的问题将是弹性工作制。现行法律规定，员工每周法定工作时间为40小时，每天工作时间为8小时，如果超过规定时间则属于加班，需多支付50%以上的工资。弹性工作制指的是并非将每天或每周定为计算工作时间的单位，而是以3个月或6个月为单位进行计算。比如说，如果每周工作52个小时，其中12个小时属于加班，将得到12个小时的加班费。但按照弹性工作制的规定，则不认定加班时间也可能合法，员工无法获得加班费。由此，弹性工作制的期间越长，越对资方有利。现行《劳动基准法》上的弹性工作制期限限于3个月。





资方主张，因最低工资大幅上调和每周最长52小时工作制，工资负担大为增加，导致资方面临经营危机，主张需将弹性工作制的期限增至6个月。劳方则主张，如果扩大实行弹性工作制，最终将增加工作时间并减少工资，上调最低工资和实行周最长52小时工作制也就失去了意义，工作岗位必将因之而减少。