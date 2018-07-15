法官代表会议：需考虑弹劾滥用司法行政权法官

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全国法官代表19日举行会议，要求国会弹劾滥用司法行政权事件涉案法官。





法官代表会议是全国各级法院法官出席的会议组织，由各级法院和大法院等主要机构选出的117名法官代表组成。2003年8月4日，法官代表举行了首次会议，商讨司法改革等有关问题。此后，以“全国法官对话”和“全国法官研讨会”等形式非定期举行会议。2018年4月，法官代表会议升级为常设大法院院长咨询机构，且成立了司法行政有关委员会，参与司法政策和审判制度的改善工作，在法官人事调动方面也提供意见。全国法官代表会议提出的意见可视为司法部门的意见。法官代表在本次会议中提出了“需考虑弹劾滥用司法行政权事件涉案法官”的意见。





法官代表会议为咨询组织，形式上只是“提出意见”。“滥用司法行政权”指的是前大法院院长梁承泰涉嫌介入主要案件，涉嫌在对主要案件进行审判的过程中，作出符合当时政权要求的裁决，同时，法院行政处还涉嫌拟定法官黑名单。文在寅总统表示，应彻底查明事实真相，严加查办。相关事件原本由大法院自行进行调查和推进改革，目前已改由检方负责调查，检方正在对相关法官进行传唤调查。