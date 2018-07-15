政府宣布解散和解与治愈财团

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韩国政府正式宣布解散和解与治愈财团，韩日慰安妇问题协议也将因此而变得有名无实。和解与治愈财团是2015年12月韩日外长达成慰安妇问题协议后设立的，韩日慰安妇问题协议的主要内容为，日方进行道歉和反省，并出资10亿日元成立支援受害者的财团。由此，慰安妇问题获得最终和不可逆转的解决。





2016年7月，韩日根据慰安妇问题协议成立了和解与治愈财团，成立财团旨在恢复慰安妇受害者的名誉和尊严，治愈她们的心灵创伤。共有34位在世受害者和58位离世受害者得到了总计44亿韩元的治愈费。但相关问题从韩日谈判的初期开始就引发了争议，慰安妇受害者和市民社会团体强烈反对慰安妇问题协议，认为日本并未真正道歉和反省，并提出韩日政府私下达成拆除少女像协议等疑惑。





去年，文在寅政府对韩日慰安妇问题协议重新进行了检讨，认为存在问题，指出时任韩国政府和日本政府并非以受害者为主达成协议，而是以一般的外交协商方式进行了谈判，韩国政府未能向受害者明确说明达成的协议事项，包括“最终、不可逆转方式获得解决”以及“韩方不会在国际社会再对日本进行指责”等等。因受害者和相关团体的反对和抗议，和解与治愈财团也就失去了存在价值。





然而，由于韩国政府正式宣布解散财团，加之此前韩国大法院裁定日企应向被强征受害者提供赔偿，韩日关系将进一步陷入僵局。