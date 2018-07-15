韩国政府将监控MelOn等音乐网站 遏止音源造假

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“囤积音源”指的是在韩国各大音乐网站及海外网站大量购买新歌，创造虚假下载量和播放次数，以此霸占音源榜和营造作品受欢迎的假象。





韩国政府对国内音乐网站进行监控源自“Nilo事态”和“Shaun疑惑”。“Nilo事态”是指今年4月，歌手Nilo的《Pass By》引发通过非正常手段获得音源榜单第一位的争议。今年7月，歌手Shaun的《Way Back Home》也通过这种方式登上了榜单第一。在今年第一季度的音源决算中，张德哲的《如同那天》和Nilo的《Pass By》均排名第一位，而这两位歌手恰巧均隶属LIMEZ娱乐公司。LIMEZ娱乐公司是SNS病毒性营销(viral marketing)公司，病毒性营销是一种网络营销方法，常用于进行网站推广、品牌推广等，病毒性营销利用的是用户口碑传播的原理，可以像病毒一样迅速蔓延，所以称为病毒性营销。LIMEZ娱乐公司表示，他们并没有利用非法程序或大量囤积音源进行造假，通过对目标人群的分析认为这是SNS营销效果带来的结果。问题是，姑且不论是否存在音源造假，单是使用病毒性营销这种手段也难以避免遭到批评。





音源榜单为音乐消费者提供了选曲标准，是必须存在的指标，同时也为歌手和娱乐公司带来巨大利益，所以只要存在音源榜单，就会出现音源排行榜造假等疑惑。政府是否能通过严格监控消除音源造假的疑惑，颇为引人注目。