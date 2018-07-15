《漫话国乐》风是 / 以冬日暖光 / 还入





石介是朝鲜王朝宣祖时期的名唱。石介本来是贵族家庭的仆人，可她天性懒惰，只喜欢唱歌。主人叫她去打水，她就把水桶挂在井边的栏杆上，唱歌唱到太阳都下了山。叫她去采野菜，她会拿着篮子出门，可坐在地上只顾唱歌，每当唱完一首歌，她就把一块石头放进篮子里，当篮子装满了石头，她又继续唱歌，再把石头一个个拿出来。由于偷懒不干活，天天被主人训斥或痛打一顿，但也停止不了她的歌声。后来，主人知道了石介不干活的原因，幸运的是，石介的主人懂得风流与艺术，他发掘了石介的才华，并让石介在一位师父的指导下正式学习国乐。后来，石介成为当地最出名的艺人，她的女儿玉生也跟着母亲当了艺人，也被授予“名唱”的称号。





女唱歌曲《风是》描写了女人期盼与情人重逢的心境。其歌词是这样的：

“今日天气风吹雨打，

情人曾发誓今日相约，

可今日凄风寒雨，

情人会来吗？”

若情人果真赴约，

我们真的会有缘分的。”

{音乐1: 女唱歌曲羽乐《风是》/金月荷}





据文献记载，石介当仆人在田野采摘野菜时唱的歌犹如打柴的孩子或采野菜的妇女唱的歌，指的是民谣。后来，石介在主人的帮助下学习的歌很可能是刚才大家欣赏的书生、贵族们喜好的雅乐。





在传统乐坛，国乐家的唱功达到登峰造极的境界时称为“得音”，这犹如修行者的“领悟”。但国乐家要想达到如此高的艺术境界实属不易，因此在传统乐坛流传着很多与得音相关的神奇的故事。





宋蟋蟀是比石介晚100多年、在朝鲜王朝英祖时期活动的艺人，因为善于献唱《蟋蟀》一曲，因此化名蟋蟀。相传，宋蟋蟀年轻时几乎天天到山上的瀑布下练歌，在只听到瀑布声的环境下练了1年，就达到听不到瀑布声，只听到自己歌声的境界了。可宋蟋蟀并不满足于此，还爬到北岳山的山顶练歌。一开始宋蟋蟀练歌，歌声很容易被风吹散，可他又只花一年的时间，到了旋风也吹散不了其歌声的境界。据说，从此宋蟋蟀的歌喉犹如黄鹂或龙的鸣叫，与任何乐器都很和谐。

{音乐2: 《以冬日暖光》/灵魂知己}





“得音”不仅对国乐家非常重要，对于演奏乐器的艺人也很重要。相传，在朝鲜王朝末期，宫廷乐师郑若大天天到仁王山的顶峰吹大笒，有趣的是，他每次只演奏《还入》一曲，并且有一个独特的习惯，脱下鞋子，每当演奏完一曲，将一粒沙砾放进鞋子里，等鞋子装满了沙砾，才下山回家，这样坚持了10年，有一次，郑若大的鞋子里还长出了草来。





《还入》又名《寿延长之曲》，其旋律与节拍长短都非常简单，但是正因为如此，演奏家很难表现出深度来，因此成为国乐家练习的最基本乐曲。

{音乐3: 《还入》/大笒-赵昌勋 }