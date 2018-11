韩国的养老产业和退休政策的发展

ⓒ Getty Images Bank

当下我们生活的社会在经历怎样的变化,又会如何变化?相信你我每人都在时刻关注着。为了把控全局,人们愿意首先掌握身边环境变化以及人类的认知变化。最近在韩国社会中,养老产业和养老生活主题是社会型热门话题。养老产业并不是单纯的个人问题,而是影响到整个国家和社会发展的问题。

相关数据显示,表示正在进行养老生活准备的消费者占到了98.5%,而等老了以后再做准备的消费者则只占4.7%。但是问题在于大家都意识到了问题的出现,可是真正实践行动起来的消费者却很少。当我们观察有关“养老产业趋势变化”相关数据时会发现,主张“越快越好”的消费者很多,首先“快”是主要,先占位。之后的魅力点就是资本了。只要对于我来说能够有特别意义的事情的话,费用不是问题。这也反映了当下人们在不断呐喊的“活在当下,活出自我”,他们认为,比起美好的未来,现在才是最重要最美好的。“无界(No boundary)”这个单词最近出现在各领域中,男女区别已经不再那么重要,就好似年龄的区分,专业和不专业的区分也逐渐变得模糊。另外,主张“相比家人,我最重要”的消费群体会不断为自己准备礼物,安慰自己,为自己打气加油,从而创造新次元的治愈系趋势变化。同时,主导尖端技术的第四次工业革命时代也在强调“人类就是答案,人类才是未来”的革命思想。





近年来,尽管各地政府部门在养老服务方面不断加大投入,但养老服务部门依旧呼唤更多的专业人才。必须尽快建立起养老服务专业人才培养体系,只有这样,才能积极应对人口老龄化问题。





<前沿视线>

了解2019手机移动趋势5G网络

5G时代正在走近,韩国各大移动通信企业开始以5G概念为主题创造并推广各式各样的TV广播,除此之外,各类舆论媒体也因5G网络变化趋势纷纷开始了采访报道。那么疑问来了,5G网络是否能够像当下的LTE一样,短时间内大众化呢? LTE手机是韩国目前的商用化手机,2012年市场新推出不到7个月,相关手机整体销量占比就超过了50%,相信今后5G网络市场的影响也会不甘示弱。让我们一起正确认知一下5G网络的含义,其有超高速、超低延迟、超链接三大特点,属于第五代移动通信网络,比4G网络的传输速度快数百倍,一部超高画质电影可在1秒内下载完成。随着5G技术的诞生,用智能终端分享3D电影、游戏及超高画质电影和节目的时代已向我们走来。





乐扣乐扣突破自我 走向生活趋势

韩国乐扣企业主要生产厨房、浴室用品等600多种多样化的生活日用品,并专门生产新概念密封容器,从2004年开始进入中国市场后,很快成为深受中国消费者信任和喜爱的保鲜盒品牌。前不久,韩国乐扣企业新创品牌,并在京畿道地区开设了第一家生活方式实体店,名为“PLACE LL”,这是一个“以人为中心的生活革新”品牌,了解人类的生活方式和生活需求,并提供安全安心便利的产品和服务。消费者在此不仅可买到心仪的生活用品,还可根据乐扣乐扣的引导,感受到生活的真谛和安心。同时,乐扣企业重视环保,实体店的环保元素皆和品牌价值观相同。





受瞩目的All in Vill 居住趋势

享受居住小区周围环境及设施的居住趋势“All in Vill”大幅增长。小区居民生活与周边生活基础设施越接近,小区价值便会持续增长。最近在韩国房地产业内,能够提高生活质量的房屋增值能力最高,我们也称之为“All in Vill”, “All in One”或者 “All in 1km” , 不出远门即可在家附近解决生活所需。其中分为好几种选择:补习班附近区、地铁站附近区、星巴克附近区和麦当劳附近区等等。All in Vill最受欢迎的原因是应对频繁的社会变化的同时,还能够重视生活质量,懂得当下消费者在购房时首先考虑的是生活便利性,其次便是周围设施的广泛性,比如是否拥有补习班、公园和服务业设施等等。越是周边设施齐全,越是提高了此地区的市场估值。最近韩国江原道束草市是一大热门区域,相关房地产公司正在这里渐渐策划开发。