南北韩和美国为重启美北高级别会谈进行外交接触

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最近被推迟的美北高级别会谈有望于本月底或下月初重启。在第二次美北首脑会谈可能于明年初举行的情况下，南北韩和美国正在进行多方面的接触。





韩国统一部长官赵明均以5天的日程访问了美国。一般来说，为讨论北韩问题，应由外交部长官出面，但是考虑到南北韩关系的特殊性，韩国统一部长官直接访问美国，向美国朝野说明了当前的情况。当然，美北对话是美国和北韩间的对话，但是美国和北韩启动对话以来，韩国从中扮演协调者角色，而统一部作为负责对北韩事务的政府机构，可扮演向美国传达北韩信息、向北韩传达美国信息的角色。因此，韩国统一部长官赵明均此次访问美国具有就北韩问题进行协调的意义。





韩国统一部长官赵明均本月13日至17日访问美国，说明当前的南北韩关系，并为重启美北无核化协商进行协调。当地时间11月16日，韩国统一部长官赵明均和美国国务卿蓬佩奥会晤，就构建韩半岛和平机制的方案进行讨论，并决定成立韩美工作组，以协调双方在推动韩半岛无核化等问题上的行动和立场。





韩国和美国作为同盟国，通过众多的务实渠道就主要悬案进行磋商，而此次为就无核化问题进行协调而成立了韩美工作组。对此，有人认为，韩美两国目前在北韩问题上存在严重分歧，不得不成立专门工作组进行协调。其实，同盟国间也会在某些问题上出现分歧，但会通过对话进行协调。此次成立专门工作组也是为了通过对话协调双方在推动韩半岛无核化等问题上的行动和立场，从而加强韩美同盟关系。





在美国华盛顿召开第一次工作组会议之前，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋和美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根会晤，进行事先协调。





美国当地时间11月20日，李度勋和比根共同主持召开第一次韩美工作组会议。首要议题是南北韩铁路、公路对接及现代化项目。在美国及国际社会仍对北韩采取制裁措施的情况下，南北韩无法举行该项目的开工仪式，但是考虑到南北韩关系具有的特殊性，韩国政府在寻求能使美国对该项目免除制裁的方案。





据悉，韩美两国在此次工作组会议上就无核化与北韩问题进行了广泛的讨论。会议结束后，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋说，美国政府对南北韩进行铁路连接共同调查工作表示全面支持，且韩美两国达成协议，今后将通过该工作组会谈，定期和有体系地讨论共同关心的问题。因此，在今后的工作组会议上，将就重启美北高级别会谈和北韩国务委员会委员长金正恩访问韩国、举行第二次美北首脑等事宜进行讨论，并就对北韩协商战略进行协调。





在此情况下，美国中央情报局负责韩半岛问题的“韩国任务中心”主管安德鲁·金最近秘密访问了韩国。安德鲁·金秘密访问韩国一事已被证实，这表示美国关注韩半岛局势，并试图重启美北无核化协商。今年8月斯蒂芬·比根出任美国国务院对北韩政策特别代表后，迄今未能与被视为其对话伙伴的北韩外务省副相崔善姬进行会晤。在此情况下，有报道称，安德鲁·金此次秘密访问韩国，并与北韩方面人士进行接触，以探寻重启美北对话的突破口。如此看来，美国和北韩有望在不久的将来重启高级别会谈。





目前，美国和北韩为重启无核化协商进行私下对话，这提高了双方在近期内重启高级别会谈的可能性。如果美国和北韩得以重启高级别会谈，北韩无核化问题将会迎来新的局面。