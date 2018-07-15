2007年南北韩正式启动开城旅游项目

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今年9月在平壤举行的南北韩首脑会谈中，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩表示，如果条件允许，将重启2008年全面中断的金刚山旅游和2016年停止运转的开城工业园区。过去，金刚山旅游和开城工业园区作为南北韩经济合作的象征，为韩半岛和平与南北韩共同发展起到了积极作用，而在开城工业园区所在的开城，南北韩也曾推进开城旅游项目。





开城是500年高丽王朝的都城所在地，且在6.25韩战爆发以前隶属韩国领域，但是战争结束后变成了北韩领土。开城离首尔约78公里，如果不堵车，从首尔光化门驱车前往仅需1小时10分钟就能驶入开城市区。开城有很多历史遗迹，如恭愍王陵、王建王陵、成均馆、善竹桥，也是郑梦周、徐敬德、黄真伊等历史文化名人诞生或生活过的地方。此外，开城是通往平壤的必经之地，如果南北韩关系恢复正常，开城将成为从韩国前往北韩旅游的前沿阵地，这具有非常重要的意义。





开城作为高丽王朝的古都，拥有高丽王朝最高学府“成均馆”、高丽末期忠臣郑梦周毙命的“善竹桥”、松岛三绝之一的“朴渊瀑布”等高丽王朝500年历史遗迹和秀丽的自然景观，且位于首尔和平壤之间。因此，现代峨山公司从2000年开始积极推进开城旅游项目，并于2005年进行示范旅游。





1998年11月18日开展金刚山旅游项目后，时隔6年开启了开城旅游时代。2005年8月26日，由政治界人士、政府官员、从开城避难到韩国来的失乡民等500多人组成的旅游团早上6点从首尔景福宫出发，通过京义线公路抵达开城后，参观了高丽博物馆、善竹桥、朴渊瀑布等地。同年9月2日和7日，现代峨山以失乡民为主进行两次示范旅游后，2007年12月5日正式启动开城旅游项目。





2003年开城工业园区破土动工，韩国方面希望在这个时候开展开城旅游项目，但是北韩将开城工业园区完工运营定为首要目标，对开城旅游持消极态度，因此不得不等到开城工业园区完工运转。北韩之所以另眼看待金刚山旅游和开城旅游是因为金刚山离平壤很远，且人口不多，可防止当地居民与韩国游客进行接触。但是韩国旅游大巴频繁进出开城市区，且韩国游客为参观历史遗迹和用餐四处移动时，有可能与当地居民进行接触，因此北韩有必要为防止韩国游客与开城市民接触，以较长的时间做好周全的准备。为此，现代峨山在示范旅游后时隔两年才得以正式启动开城旅游项目。





开城旅游除周一外，一周进行6次，一天平均有三、四百人参团。其实，每天申请参团的人不止此数，但因北韩基础设施不足而将参团人员调整到四百人以内。尽管如此，前往开城旅游的韩国游客在短短10个月的时间里就突破了10万人。





游客们觉得仅以一天的时间游览开城实在是太可惜了。因为可看的景点很多，与其当天往返，不如在开城住宿过夜，呼吸开城新鲜的空气，仰望开城的月亮和星星，品尝开城古代贵族享用的美食，倾听开城古典音乐，第二天悠闲地徒步观赏其他古代遗迹和美丽风光。如果情况允许，在开城住宿一晚后，再到平壤去看看妙香山。如此一来，开城将成为南北韩进行旅游开发的大本营。





但是，继金刚山后，要将旅游地扩大至开城、平壤乃至白头山的远大计划却未能付诸实现。2008年7月在金刚山发生韩国游客遭北韩哨兵枪杀事件后，韩国政府决定中断金刚山旅游，北韩则从12月1日开始无限期停止京义线列车运行，并中断开城旅游项目。





就这样过了10年后，南北韩营造了重启旅游项目的良好氛围。第三次文金会的另一亮点是韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩一起登上白头山的场面，这提高了人们对开启白头山旅游时代的期待。如果北韩采取实质性的无核化措施且国际社会缓和或解除对北韩制裁，包括白头山在内的整个韩半岛将成为相互连通的一个旅游圈。蓝图已经画好了，首先将打造连接雪岳山、金刚山和元山的旅游链。游览雪岳山后前往金刚山观赏一万两千个山峰，再到元山地区的马息岭滑雪场滑雪。特别值得一提的是，北韩正在元山葛麻东南海岸长约10里的白沙滩“明沙十里”一带兴建30多栋酒店。因此，可在那里住宿，并乘坐游轮前往罗津、先锋和白头山观光旅游。此外，从首尔仅需一个多小时就能抵达开城，从开城驱车一个半小时可到平壤，从平壤再往北行驶一个多小时可观赏妙香山美景。总之，从西到东、从南到北，可将汉拿与白头打造成相互交织的旅游链。





在韩半岛新经济地图中含有重启金刚山旅游项目，并将雪岳山和金刚山、元山、白头山打造成旅游链的中长期规划，而这一规划始于开城旅游项目。因此，我们期待南北韩尽快重启开城旅游项目，进而将韩半岛全境打造成驰名世界的旅游胜地。