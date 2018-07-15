联合国委员会谴责日本未调查慰安妇失踪者人数

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联合国强迫失踪问题委员会（CED）在一份有关日军慰安妇问题的报告中谴责日本称，日本不仅未能尽到补偿责任，同时也未能为掌握失踪者情况作出努力。





强迫失踪问题委员会是联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）下属10个人权机构之一，该委员会是一个独立专家机构，负责监督各缔约国执行公约的情况。缔约国有义务向委员会提交定期报告，委员会审议每一份报告，并对缔约国提出委员会关注的问题及建议。





委员会此次发布的报告引发了新的关注。一直以来，慰安妇问题都以受害者为中心进行研讨和处理，因为她们是受害当事人，也是日帝强征慰安妇的证人，但除了仍然在世的受害者之外，人们却忽略了慰安妇失踪者和死亡者。委员会的这份报告让人们重新关注一直以来被忽略的一个现实性问题：日本甚至未能为掌握慰安妇失踪者的有关情况作出最基本的努力。以日本强征众多日军慰安妇这一事实来看，实际上，不为人知的受害者也就是死亡或失踪的受害者人数绝不在少数。

《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》第一条规定，任何人不应遭强迫失踪。第二条规定，无论发生何种情况，如战争、战争威胁、政治动荡和紧急情况等，也不应遭强迫失踪。以此来看，在慰安妇失踪者问题上，日本政府绝没有辩白的余地。然而，日本政府在强迫失踪问题委员会上只提到其本国人被北韩绑架的问题，却忽略了慰安妇失踪者问题。可以说，强迫失踪问题委员会的报告是对日本政府的当头痛击。