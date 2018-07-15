南北韩连接非军事区公路

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南北韩22日连接江原道铁原非军事区内箭头高地一带的公路，箭头高地属于“铁三角地带”，是6.25韩战时期战斗最激烈的一个战场，这一带可能埋有众多阵亡者遗骸。南北韩根据9月签署的军事协议，商定明年2月底以前成立共同遗骸发掘团，在4至10月的7个月期间进行遗骸发掘工作，在这一带铺设公路正是为了顺利进行遗骸发掘工作。





“铁三角地带”指的是铁原、金化和平康之间的三角形地区，这一带是交通要冲，可从北韩各地前往首尔。在6.25韩战时期，“铁三角地带”是北韩集中兵力投入前线的中转站，所以韩国军方将这一带称为“铁三角”(Iron Triangle)。因地处要冲，这一带是韩战时期战斗最激烈的战场之一。1952年，双方为了抢占这一地区，不顾牺牲和损失展开了消耗战，造成众多人员牺牲。最著名的战斗为打桩机战役（pile-driver）、白马高地战役和阻击岭战役。箭头高地是众多军人阵亡的战场之一，目前位于非军事区内。





韩国军方预计箭头高地一带将发掘出众多阵亡者遗骸，预计其中包括200余具韩军遗骸和100余具美军和法军遗骸。此外，还有众多北韩军和中共军阵亡者遗骸。在近期进行的扫雷和铺设公路作业中，已经发现了9具遗骸，其中部分遗骸已确认身份。