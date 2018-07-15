KBS帮你实现明星梦

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：张星(KC公司代表)





韩流进军海外已经有将近20年的时间了，随着韩剧和韩国综艺节目在世界各地的风靡，越来越多的外国人希望借助韩国的造星平台进军演艺界。KBS开设了中国明星培训班，专门为那些追梦的青年和少年们提供最佳的成长环境。该项目中方负责人KC LAND总经理张星为我们介绍一下相关情况。





ⓒ KBS

南：请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

张：大家好，我是KC LAND公司的总经理张星，我们公司主要业务是将韩国的影视文化介绍到中国。并帮助热爱演艺事业的中国朋友们培训演艺技艺，为进军演艺界做好准备。

南：KBS开办中国明星培训项目，能给我们介绍一下吗？

张：韩国演艺方面的内容深受中国人的喜爱，KBS可以说是韩流的大本营。KBS利用本身的演艺节目制作的技术和人脉，接收中国学员，为他们提供高品质的演艺方面的训练。项目很多，不仅有演唱、舞蹈等，还有网红培训。

南：师资和授课地点、授课方式、语言问题是如何解决的？

张：我们将请包括《太阳的后裔》的导演在内的著名韩剧导演，以及培养韩国著名爱豆群舞的舞蹈老师给学员们授课，课程有集体课、一对一及小组授课。语言上我们都将配备翻译。

南：如何报名呢？

张：我们在中国都有合作单位，大家可以在网上搜索一下，也可以发电子邮件报名。

南：学成之后对学员们会有哪些帮助呢？

张：一期是2周左右的时间，学成之后我们会发放结业证，在报考电影学院或者是考取某个角色的时候都将有很大的帮助。



