韩国国民自费医疗负担仍高于经合组织（OECD）成员国平均水平

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据韩国保健福祉部和韩国保健社会研究院发布的一份以2016年医疗费用支出为基准的资料显示，韩国国民自费医疗负担依旧沉重，仍然高于经合组织（OECD）成员国平均水平。但鉴于2016年是“文在寅医改”实施之前，似乎可以期待今后的情况会有较大改善。





“文在寅医改”的核心为大幅扩大可进行医疗报销的项目范围，即将之前无法进行医疗报销的项目逐步纳入医保范围，由此，国民自费医疗负担有望大幅减轻。“文在寅医改”启动后，超声波、核磁共振(MRI)、双人病房等自费项目将被纳入医保范围。这些项目一直被视为国民医疗费用中最为沉重的负担，不堪巨额医疗费而导致家庭破裂的悲剧屡屡发生。而由于医保只可报销四人间以上多人间的费用，没有顾及到疾病特性，只能选择多人病房的情况也比比皆是。非医疗报销项目向可报销项目的转换从2018年起开始分阶段实施，韩国国民自费医疗负担是否能够因此低于经合组织成员国平均水平也备受瞩目。以2016年为基准，韩国国民的自费医疗负担位列经合组织成员国第4位。国民负担减少，也意味着国家医保财政补助的增多。据统计，韩国医保财政补助比率在经合组织成员国中仅位列倒数第3。“文在寅医改”启动后，这一排名也有望有所提升。但这项雄心勃勃的医改政策仍有许多需要面对的问题。国民自费医疗负担的减轻离不开巨额国家财政的支持。由于国民健康保险财政枯竭速度加快，保险费上涨不可避免。目前，各方就如何筹措相关费用众说纷纭，国会内部朝野两大阵营也正围绕这一问题争论不休。