南北韩铁路联合调查项目获制裁豁免后或立即启动

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如果联合国对南北韩铁路联合调查项目予以制裁豁免，双方或将立即启动该项目。





南北韩铁路联合调查项目是双方为了连接南北韩铁路而展开的准备工作之一。南北韩在4.27首脑会谈中就推进东海线和西海线铁路和道路连接和现代化事业达成了协议。双方为履行上述协议采取了措施，但计划在北韩区段展开的联合调查未能成行，这是因为联合国军司令部今年8月未批准韩方人员跨过军事分界线前往北韩。联合国军司令部事实上由美国控制，而美方希望韩方调整改善南北韩关系的速度。而且为了推进该项目，还需要将油类等物资运入北韩，因此这一项目还涉及违反对北韩制裁问题。因此，韩国迄今尚未能与北韩展开联合调查，仅在韩方区段进行相关工作。





南北韩首脑在9月举行的第二次会谈中就更具体的事宜达成了协议。南北韩通过《平壤共同宣言》发布消息称，将在今年之内举行东海线和西海线铁路和道路连接项目开工仪式。随后，南北韩于10月15日举行高级别会谈，就具体日程达成了协议。南北韩商定，为在今年内举行铁路和道路连接项目开工仪式，从10月下旬起对京义线北韩区段展开联合调查，从11月起对东海线北韩区段展开联合调查。但由于联合国对北韩制裁问题尚未得到解决，因此相关计划一直拖延到现在。