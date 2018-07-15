国际刑警组织迎来首位韩籍掌门人

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负责各国警察协助与合作事务的国际刑警组织（ICPO）迎来首位韩籍掌门人。





据韩国警察厅和外交部消息，第87届国际刑警组织全体大会当地时间21日在阿联酋迪拜举行，会上投票选出韩国前京畿道地方警察厅厅长金钟阳为新一任主席。在大会最后一天进行的投票中，金钟阳击败竞争对手、俄罗斯内务部少将亚历山大•普罗科普丘克（Alexander Prokopchuk ），成为该组织的新一任主席。据官方透露，按照惯例，得票率不对外公开。





国际刑警组织主席任期为4年，由于本次投票在前任主席孟宏伟中途卸任后进行，因此金钟阳应继续完成前任主席任期，任期截至2020年11月。孟宏伟曾于今年9月回国出差后失联，后经中国官方通报，孟宏伟涉嫌收受贿赂，正接受中国国家监察委员会调查。随后，金钟阳代行主席职权。





国际刑警组织总部设于法国里昂，其前身为1923年成立的国际刑事警察委员会。作为目前唯一的全球性警察合作组织，主要负责国际犯罪、恐怖袭击和灾难等跨国治安问题与各国警察的协助与合作事务，目前共有194个成员国，规模超过联合国。国际刑警组织的核心是由主席、副主席和执行委员共13人组成的执行委员会。执行委员会从亚洲、欧洲、美洲和非洲成员中委派1名主席和1名副主席，除欧洲执行委员为3人外，其余三洲各有2名执行委员。

金钟阳在行政考试合格后，于1992年进入警察署工作，先后历任城北警察署署长、首尔地方警察厅保安部长、警察厅企划调停官、庆尚南道地方警察厅厅长和京畿道地方警察厅厅长等职。在职期间，他还是常驻美国洛杉矶官员，并担任警察厅核安保企划团长和警察厅外事局局长，深入参与国际事务。2012年至2015年，金钟阳当选国际刑警组织执行委员，并从2015年起担任该组织高级副主席。





金钟阳在当选主席后发表的感言中称：“我深知即将到来的日子对国际刑警组织至关重要，希望大家齐心协力，共同营造更加安全的世界。”韩国警察厅表示，这是韩国人首次当选国际刑警组织主席，相信这将进一步提升韩国的国际地位和国际影响力。金钟阳当选国际刑警组织主席的消息引发全球舆论关注。西方国家纷纷认为，亚历山大•普罗科普丘克作为俄罗斯总统普京的幕僚，若当选国际刑警组织主席，俄罗斯或借机干预该组织，普京也将利用其打压政敌。因此，以美国为首的西方国家在投票前均支持金钟阳当选国际刑警组织主席。韩国外交部也曾通过驻外机构，向各国政府相关部门呼吁支持金钟阳。