韩国民主劳总全面罢工

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韩国全国民主劳动组合总联盟（简称：民主劳总）21日提出“清算积弊”，“工会权力”，“社会改革”，“停止扩大弹性工作制”和“停止《劳动法》不良改革”等口号举行大罢工。





在是否允许全新的社会沟通机构“经济社会劳动委员会”参与其中等不和谐声音下，民主劳总最终决定举行大罢工。至此，民主劳总与政府展开全面对峙。韩国民主劳总10日举行全国劳动者大会，将当前的局势形容为过于偏向财阀和企业的倒退型劳动政策，消失的劳动承诺以及没有得到清算的积弊，并表示21日举行大罢工。民主劳总以上述理由拒绝全新的社会沟通机构经济社会劳动委员会参与其中。





民主劳总此前宣布的罢工口号并未包括“反对扩大弹性工作制”，但这次却将该口号编入其中。弹性工作制与每周最长工作52小时制度一道为目前政府悬而未解的问题。《劳动基准法》规定的工作时间为一天8小时，一周40个小时，允许每周最长加班12小时，并向劳动者支付基本工资50%以上的加班费。弹性工作制是指工作量较大时延长工作时间，相反，工作量少时缩短工作时间，保障员工每周平均工作时间为40小时。根据现行劳动法，弹性工作制以3个月为单位。雇主认为，由于政府快速实行上调最低工资和每周最长52小时工作制等政策，导致劳务费压力增大，工作岗位减少。相反，劳动界则主张扩大弹性工作制不仅将延长工作时间，工资也有所减少，最终让上调最低工资和52小时工作制失效，导致工作岗位减少。目前，《劳动基准法》规定适用弹性工作制的最长期限为3个月，国会正推进将3个月延长至6个月的方案。朝野虽表示通过对话协商解决相关问题，但引发了劳动界的持续反对，尤其是民主劳总拒绝参与对话。由于弹性工作制争议是在上调最低工资和每周最长52小时工作制等劳资关系悬而未解问题相互作用下产生的复杂问题，因此很难达成协议。民主劳总本次发起的总罢工其重点主要针对弹性工作制和经济社会劳动委员会。政界认为，若在年内规定时限内未能达成协议，将根据朝野之间的协商结果交由国会处理。

分析认为，执政党共同民主党面临严重困境。目前，在中产阶层支持率呈现跌势的情况下，主要支持群体劳动界也或因劳资问题而选择“背叛”。