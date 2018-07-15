韩美涉北工作小组正式启动

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在进行北核问题协商的局面下，旨在实现韩美间顺利合作而设立的韩美工作小组20日在华府正式启动，双方当天举行了首次会议。





韩半岛和平交涉本部长李度勋和美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根率团与会，韩方成员包括外交部、统一部和青瓦台国家安保室官员，美方包括国务院、白宫国家安全委员会（NSC）相关人士。会上双方商定，将定期举行工作小组会议，加强在北韩核问题方面的合作和配合。据悉，会上双方还讨论了对南北韩铁路对接项目给予豁免制裁待遇的问题。





外交部表示，韩美在本次会议上再度确认了两国同盟的重要性，并就半岛完全无核化和永久和平、履行安理会决议、南北韩合作等与北核问题相关的议题深入交换了意见。美国国务院也发布新闻稿称，美韩为努力实现北韩最终、可完全验证的无核化（FFVD）这一共同目标将进一步加强合作。





韩美涉北工作小组主要处理半岛无核化与对北韩制裁问题，由韩美政府涉及北韩工作的相关部门官员组成。分析认为，随着这一协商机制的启动，韩美未来将更为集中且更具效率地商议北韩问题。工作小组除了讨论无核化蓝图等议题外，还有可能讨论南北韩交流合作项目的具体细节。





此前，韩美通过多种渠道讨论北韩问题，内部也需各自在本国政府内进行多个阶段的协商。因此，根据情况的不同，韩美两国之间，甚至在同一个政府内部都未能达成较为圆满的协议，让各界误认为两国政府出现严重分歧。而通过工作小组会议，韩美两国若能进行综合且具体的协调，上述问题则有望得到改善。业界认为，随着工作小组启动，韩美合作将变得更为紧密。尤其是双方在处理北韩问题的过程中达成一致将为解决半岛问题提速。同时，随着韩美双方进行集中且具体的协调，半岛无核化及南北韩铁路对接等也将付诸实践。据悉，在本次会议上，美方表明了强烈支持南北韩铁路对接及升级改造项目的立场。





分析认为，韩美工作小组将调整强调通过加强南北韩交流推进和平进程的韩国与将焦点全部放在完全、可验证、不可逆转无核化措施的美国间的立场差异，并为此凝聚力量。但也有声音指出，工作小组也可能视情况朝着叫停南北韩交流的方向前进，因此需要双方紧密协助。