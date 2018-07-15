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党政商定将大幅扩大信用卡手续费优待范围。党政做出上述决定的目的是为了减轻中小工商业者的负担，但由于此举将把负担转嫁给信用卡公司，因此引发信用卡公司极大不满。对此，党政计划改善制度，健全信用卡产业。





近期，中小工商业者因内需不振和人工费上涨陷入了困境，尤其是营业规模较大、年销售额超过5亿韩元的个体户面临极大困难，原因之一是其间政府推出的各项优惠措施主要以小个体户为对象，而中小个体户在政府支援方面相对受限。鉴于此，党政此次主要以中小个体户为对象采取措施。

党政还决定将附加价值税税额扣除限额从500万韩元上调到1000万韩元。如果同时采取下调信用卡手续费和上调附加价值税税额扣除限额措施，中小个体户负担将大幅减少。得益于此，中小工商业者的经营困难将得到缓解，就业形势也有望得到改善。





近期，中小工商业者面临极大困难，尤其是个体户停业情况频频发生。在最低工资急剧上涨导致人工费负担加重的情况下，经济萧条给这些小商人带来重创。个体户面临危机意味着平民经济崩溃，因此党政决定面向他们提供大力支持。





但相关措施将导致信用卡公司负担加重，引发信用卡公司强烈不满。对此，金融当局决定努力改善制度，推动信用卡公司收入来源多元化，并引导其减少成本。