南北韩26日起讨论铁路联合调查日程 或本周后半周启动调查

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在联合国安理会对南北韩铁路联合调查项目予以制裁豁免后，南北韩从26日起讨论联合调查日程。由此，南北韩铁路联合调查项目步入正轨，南北韩根据协议在年内举行铁路连接项目开工仪式的可能性较大。





连接南北韩铁路和道路等是南北韩首脑在《4.27板门店宣言》中达成的协议事项。南北韩在今年6月举行的铁路合作小组会谈中商定从7月24日起对京义线展开联合调查，但因受限于国际社会对北韩制裁，该项目延期4个月以上。为了推进南北韩铁路联合调查项目，需将油类和装备等各种物资运入北韩，但这违反对北韩制裁决议。此前，南北韩早在8月底便开始推进铁路联合调查，但联合国军司令部未批准韩方越过军事分界线前往北韩，导致该计划一度化为泡影。当时，韩国统一部表示，南北韩铁路联合调查项目不属于制裁对象，但韩方希望将油类和各种装备运入北韩未获联合国制裁豁免成为问题。随后，南北韩在9月举行的平壤首脑会谈中，再次就今年内举行铁路和道路连接项目开工仪式达成了协议。随后，南北韩举行高级别会谈，商定从10月下旬起进行联合调查，在11月底至12月初举行开工仪式，但因未能获得美方的制裁豁免而导致相关计划继续被拖延。最终，韩方在20日举行的韩美工作小组会议中获得了美方对该项目的支持，同时联合国也对此予以制裁豁免。因此，南北韩得以继续着手推进铁路联合调查。