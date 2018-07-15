脂肪肝可能引发的身体变化

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现代社会，有越来越多的人患上脂肪肝，脂肪肝看似普通，令很多人在初期对其掉以轻心，殊不知如果任其发展，将可能引发严重健康问题。患上脂肪肝会给身体带来哪些变化呢？

常犯恶心、食欲不好。﻿日常生活中，食欲不好的情况有很多。但是如果您食欲不是很好的情况维持时间较长，那么这种情况下就不仅仅需要考虑是否为肠胃问题了，同时还需要考虑是否为脂肪肝的问题。不仅如此，如果您在日常生活中经常会出现上腹部区域的饱胀问题，甚至还经常出现恶心呕吐的冲动，那么这些情况下，您都需要警惕可能是脂肪肝所引起的身体变化。﻿

身体内分泌出现紊乱。﻿倘若脂肪肝的病情发展到较为严重时，就很可能会导致身体生理的一些变化，比如女性朋友可能会出现月经紊乱，男性朋友可能会出现胸部发育等。甚至有的患者还可能会出现不明原因的体重下降等。对于这些异常的身体变化，您需要警惕脂肪肝的风险，并尽快去医院进行就诊。

另外，肝脏区域出现肿大的情况。﻿倘若你的脂肪肝问题没有及时得到治疗，随着疾病不断的发展，就很可能会导致肝脏出现肿大的问题。一般这种肝脏肿大的问题在进行体检的时候就会有所发现。肝脏肿大较为严重的，甚至能够清晰地在体外感触到，在肝脏区域会触摸到质地较为有韧性的触感，甚至施加压力较大时，还会出现明显的疼痛感。﻿ ﻿

长期反复的口腔炎症问题。﻿ 日常生活中，脂肪肝会导致体内的脂肪大量堆积在一块。如果患者日常的饮食摄入缺少大量的维生素，那么就可能会因为体内维生素量不足，从而导致脂肪肝的形成。最为一些常见的表现包括长期反复的口腔炎症问题，比如口角炎、舌头发炎等等。倘若你在日常生活中出现这些问题，那么还请尽快去医院进行就诊。





（文中窍门来自周璟听友）