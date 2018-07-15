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韩国实行全民健康保险制度，这是指疾病、受伤、分娩等情况时，政府负担一定费用的社会保障制度之一。一般来讲，人们加入保险后，根据收入等资料每月缴纳保险费，可以以低廉的费用享受医疗服务，韩国的健康保险覆盖率高达96.8%，其余的人因为是没有维持生计能力的贫困户，医疗费用全部由国家负担。





虽然国民健康保险覆盖面广，医疗费也比较合理，不过在韩国，其他商业保险也相当普遍，人们加入保险的意识较强，买保险不仅是为了获得保障，还被视为投资“未来”，也是一种理财，因此中产阶层以上的人几乎人人都至少加入1到2种保险，很多人还为年幼的子女买保险。





韩国保险业的历史有近100年了，1921年韩国首家保险公司-朝鲜生命保险公司成立以来，迄今出现了很多保险公司，经过激烈的竞争与淘汰，目前韩国共有39家保险公司，其中8家是外国保险公司。其中，三星、韩华、教保等大型保险公司的市场占有率高达59%。据韩国人寿保险协会的资料显示，今年上半年，24家人寿保险公司签订的保险规模为153万亿韩元。韩国的保险推销员被称为“保险设计师”，2009年，保险设计师共有33万4234人，但到了今年6月，保险设计师剧减到11万8000人，有逐年减少的趋势。





韩国的保险商品很多，最常见的是人寿保险、癌症保险、医疗保险、火灾保险、汽车保险、年金保险、牙齿保险等。其中人们加入最多的是人寿保险、癌症保险、医疗保险与汽车保险。韩国的保险费也不算贵，每月3-10万韩元就可以买个保障，很是划算。以癌症保险为例，女性如果罹患子宫癌、卵巢癌或乳腺癌，最多可以得到4000万韩元的赔偿。男性的话，如果罹患肝癌、肺癌或胃癌，最多可得到6000万韩元的赔偿。最近上班族、自由工作者等有收入的人倾向于加入年金保险，这是一种储蓄型保险，相当于利息较高的存款，急需用钱时还可以提前取出使用，而且每年最多400万韩元的保险费扣除所得税，所以作为一种理财项目，受到人们的欢迎。