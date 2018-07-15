歌手SAN E发布视频回应恶评 称自己并非反对女权

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在“梨水站暴力事件”后，因为发表了《feminist》和《6.9cm》两首歌曲而备受指责的歌手SAN E不久前发表了道歉声明。然而在道歉声明发布仅三天，就再次上传了名为“回复reaction”的视频。





22日晚，SAN E在自己的YouTube主页上发布了名为“feminist&6.9cm的回复reaction”视频。SAN E在视频中先读了多条歌曲MV下的恶评。有网友问“现在歌词还得给译文的吗？”SAN E说“因为有人听不懂，所以我很郁闷啊！”同时补充说“当时我有很多‘凌晨感性’想要抒发。”还有人留言说“坦白说你现在真的很废柴。”SAN E表示“你看过rap说得这么好的废柴么！”





另外，也有一群支持SAN E的粉丝留言说“有的人口口声声说别人外貌至上主义，结果自己留言就是外貌主义。”SAN E表示很有共鸣，“从脱束衣运动开始就一直宣扬不做外貌至上主义，结果在我的Instagram上说了那么多批评外表的话。”同时还补充说“我喜欢我的外表。”也有偏激的网友表示“女权即癌”，SAN E称“我不认为所有的女权主义都是癌，我觉得有很多自称是女权，戴着女权的假面去主张嫌弃异性的人才是癌。”