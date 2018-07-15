制造纯天然的美味酱料——韩国膳府公司

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韩国中小企业的创新发展给全球经济带来了新的变化。今天节目里，我们将共同走进韩国领先的酱料制造商韩国膳府（Sempio）食品公司，这家公司用发酵大豆制成传统酱料，深受消费者的喜爱。让我们与公司营销部门负责人徐东顺（音译：서동순）先生一道聊一聊他们公司。





韩国料理有各种发酵食品，包括大豆酱、辣椒酱、泡菜和酱油等是韩国家庭必备的调味品。酱油产品中有一个象征性的品牌，就是膳府，这个品牌已经延续了72年，它是韩国最古老、最著名的酱油品牌。韩国膳府食品公司拥有许多“第一”的头衔，它是韩国第一家商业酱油生产商。以前，人们认为在家里制作酱油是应该的，但是在南北战争期间以及战后，许多家庭无法在家制作酱料。看到这个趋势后，韩国膳府食品公司挺进发酵酱市场，开启了规模化生产酱油的时代。韩国膳府食品公司聘请家庭主妇作为售货员，在韩国首次采用这种创新的营销策略。韩国膳府食品公司还成为第一家使用霓虹灯广告，为电视广告制作歌曲，并为其产品引入PET塑料容器的韩国公司。凭借其引领行业趋势的不懈努力，韩国膳府食品公司已发展成为发酵酱的知名品牌。





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韩国膳府食品公司专注于韩国传统酱料和发酵技术。为了分析食品成分并以更科学的方式研究韩国风味，公司将其年销售额的4％至5％用于研发。目前，韩国本土食品公司在研发方面的投入约占年销售额的1％，所以韩国膳府食品公司研发投入百分比相对较高。2013年，公司在忠清北道建立了韩国第一个发酵研发中心。2012年，公司成功开发了“Yondu”产品，一种由发酵大豆制成的调味品，百分之百的蔬菜调味料增强了食物的口感，而不是改变其原有的味道。在“Yondu”产品发布5年后，韩国膳府食品公司的销售额累计达到180亿韩元。现在，韩国膳府食品公司不仅聚焦韩国市场，而是关注整个世界市场。





5年前，韩国膳府食品公司开始与Alicia基金会开展一项联合研究项目，该基金会被称为世界上第一个烹饪研究中心。在将”Yondu”应用于各种食谱后，Alicia的研究人员得出结论，这是一种适合任何食物的多功能酱料。韩国天然食品添加剂在全球范围内受到广泛好评。





2013年，“Yondu”被西班牙日报评选为年度最佳产品之一。它现在出口到世界各地的26个国家，包括美国、西班牙、澳大利亚、法国和中国。韩国膳府食品公司一直致力于向世界推介韩国传统食品。我们期待着韩国膳府食品公司能够一直引领全球调味品发展潮流，让越来越多的消费者尽享美味。





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