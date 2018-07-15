© YONHAP News

由于重组和缺少订单，韩国造船业多年来一直在低谷中徘徊，现如今造船业出现复苏迹象。随着韩国造船业的不断复苏，韩国政府于11月22日宣布了一系列振兴造船业的措施。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国造船业的现状以及韩国政府的支持措施。





韩国经济低迷背后的一个因素是汽车和造船等传统制造业表现不佳。然而，目前韩国造船业出现转机，今年前10个月，韩国造船业赢得的订单数量同比增长71％，占据全球44％的市场份额，占据全球造船业的头把交椅。在上周的内阁会议上，韩国总统文在寅提到了近期业务的改善状况，并推出一系列政策助力造船业的发展。显然，在韩国总统的推动下，韩国政府将全力支持韩国造船企业的发展，顺势而为，抢占市场先机。





在11月20日的内阁会议上，韩国总统文在寅表示，他近日密切关注韩国制造业的发展现状，即汽车和造船业的复苏势头。为了利用这个难得的机会，他提出将积极推动这些行业的发展，制定有效的支持措施，包括资金和研发援助。事实上，近年来韩国造船业一直处于亏损状态，因为2015年和2016年的订单非常少。幸运的是，今年造船业的发展出现转机。





根据英国造船市场研究机构克拉克森的数据，截至今年10月份，韩国造船商所获得的订单占全球2300万CGT总订单数的近45％。这是自2015年以来，韩国造船业首次获得价值超过1000万CGT的年度订单。由于令人印象深刻的表现，今年韩国造船业有望实现7年来首次全球新订单排名第一，超过2012年以来主导全球造船市场的中国竞争对手。全球造船业在2016年触底，今年韩国造船业获得的订单比去年增加了近1倍。





预计到今年年底，韩国造船业将获得与2014年相似的订单。自2012年以来，韩国在全球造船市场中排名第二，仅次于中国。但今年，韩国造船厂赢得的订单数量增长迅速。那么，韩国造船业订单增加的具体原因是什么呢？





更严格的排放法规引起了韩国高水平高技术造船厂的关注。国际海事组织计划从2020年开始实施更严格的海洋环境法规，推动向更环保的船只过渡。毫无疑问，建造高科技船只变得越来越重要。在此背景下，许多人怀疑中国的低价策略已达到极限。克拉克森表示，今年1月至9月，约75％的中国造船厂未能赢得任何订单。而与中国和日本相比，越来越多的客户倾向于拥有技术优势的韩国造船厂。正是由于这些原因以及全球造船业的稳步复苏，韩国造船厂今年能够赢得比其外国竞争对手更多的订单。





韩国的大型造船厂正在充分利用全球造船业的繁荣这一机遇。1月份至10月份期间，现代重工赢得了建造135艘船的订单，三星重工签下了41艘船的订单。大宇造船和海洋工程公司也获得了38个新订单。新订单的增加正在增加韩国造船业明年走出低谷的可能。国际海事组织加强对硫含量的监管，这也是韩国造船企业的一个利好消息。从2020年起，近海燃料船的硫氧化物含量将从目前的3.5％大幅降低至0.5％。违规者将被处以高达57500美元的罚款，甚至可能会被拘留或禁止进入港口。为避免处罚，航运公司越来越多地转向使用液化天然气等更清洁的燃料，因为使用液化天然气为船舶提供动力可以减少高达95％的硫氧化物排放。受益于这些规定，现代重工已赢得18艘液化天然气船的订单，这是世界上最多的订单，而三星重工签署了建造10艘此类船舶的合同。然而，目前的问题是只有韩国主要的造船厂能够增加订单。





长期停滞不前的韩国造船业终于出现反弹，但其表现仍远未达到2007年行业巅峰时的水平。目前，订单数量还不到11年前的20％。另外，不利的消息是，目前的订单仅限于大型造船厂。部分人对韩国造船业抱有积极的看法，称其已经走出低谷。但中小型造船厂仍然遭受严重的打击，它们可能依然难以维系。例如，韩国STX造船海洋公司今年仅获得了6个订单。较小的造船商很难获得资金，因为在长期的行业衰退期间，他们的信用评级较低，银行的贷款限额已经用完。





韩国当地造船业的中小型企业仍处于危机之中。为了解决这个问题，政府于11月22日公布了协助陷入困境的造船业的相关措施。根据这些措施，政府将向资金短缺的造船厂提供7000亿韩元的新财政援助，并延长他们1万亿韩元的贷款到期日。此外，政府将向中小型本地造船厂发出140艘液化天然气燃料船订单。由于重点放在更多订单和资金援助上，新举措有望以某种方式帮助陷入困境的企业。韩国造船业是韩国的主要产业，在强大技术实力的支持下曾一度稳居世界市场之首。由于全球经济放缓，造船订单大幅减少，韩国造船业经历了危机。但事实证明，技术推动了今年的产业复兴，韩国造船企业应该积极推动技术发展，成功走出低谷，实现更大的发展。