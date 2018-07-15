HIGHLIGHT发行入伍前最后一张专辑 饱含深情的“OUTRO”

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HIGHLIGHT本月20日通过各大音源网站发行特别专辑《OUTRO》回归。

新专辑《OUTRO》是HIGHLIGHT成员暂别歌迷入伍服兵役前发行的最后一张专辑，已经开始兵役生活的队长尹斗俊特别在入伍前录制的solo歌曲《若像今日般的夜晚》也一同收录在专辑之中，让歌迷欣喜不已。

新专辑主打歌《Loved》是一首融入另类摇滚元素的EDM流行曲风的歌曲。歌曲依旧由成员龙俊亨所在的Good life音乐制作团队操刀制作。歌曲副歌部分将古典韵味浓厚的小提琴音与电音结合，为听者打造出十分特别的听觉感受。歌曲表达的是对恋人的依依不舍，让经历过离别的人产生共鸣，更是从侧面向歌迷表达不舍之情。

成员们也在第一时间为自己的新专辑卖力宣传。成员龙俊亨在个人社交网络账号表示：“大家喜欢就好了”，梁耀燮则直接tag出了新专辑的名称，李起光也发动歌迷多多关注新专辑，孙东云十分感性地发表文字称：“我们要好好享受将会消失的当下，不要让自己后悔。”如新专辑名字“OUTRO”所示，新专辑也代表成员们暂时的告别，同时更多饱含了成员对于未来带着更好的音乐回归的期待。