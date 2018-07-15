《时代》年度人物投票ing BTS超越碧昂丝、特朗普领先

ⓒ KBS

美国《时代》周刊“2018年度人物”评选正在进行中，防弹少年团读者投票率目前领先。

美国《时代》周刊本月20日起通过官方网站正式面向所有读者开启“2018年度人物”网络投票活动。

根据投票实时动态显示，投票开启日当天11时，男团防弹少年团以16%的得票率遥遥领先其他候选人物，暂时领先。韩国总统文在寅以及国际著名歌手碧昂丝赞或3%得票率，紧随其后的为美国总统特朗普以及Facebook CEO马克·扎克伯格。就目前榜单得票率来看，防弹少年团在全球范围内的人气的确令人惊叹。

《时代》周刊自1927年起，每年都会评选出当年全球影响力最大的人物或团体。虽然最终人选由《时代》编辑选出，但读者的网络投票也是重要参考指标。而目前防弹少年团以如此之大的优势领先，无论是否成为年度人物，也都将具有特殊意义。“2018年度人物”评选结果将于12月揭晓。

目前，防弹少年团正在日本举行巡回演唱会，巡演日程将持续至明年2月中旬。另外，岁末年初各大颁奖典礼也都争相邀请防弹少年团出席，与观众和歌迷共同迎接新年。