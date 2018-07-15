Zion.T追加公开两支新歌MV 拥有大片既视感

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Zion.T日前通过各音乐网站以及YouTube等视频平台追加公开了不久前发行的全新EP《ZZZ》中收录的两首歌曲《Uh Huh》以及《Sleep Talk》的MV。

两支MV的预告视频就曾引发歌迷的期待，华丽的视觉效果，让MV有制作精良的大片既视感。

《Sleep Talk》讲述的是Zion.T在服下神秘的药丸后，第二天便开始了一段奇妙经历的故事。MV中Zion.T身边出现的人均为睡着的状态，包括正在驾驶飞机和汽车的驾驶员，还出现了废墟一般的城市面貌，仿佛是一部科幻电影。Zion.T在其中也充分发挥演技，将起初面临奇异境况的不知所措，和后来逐渐享受未知其妙的感情变化处理的十分到位。

另一首歌《Uh Huh》则是以动漫的形式呈现，讲述的是Zion.T在《Sleep Talk》故事发生的前一天的事情。观看两支MV的顺序不同，也会有不同的观感效果。

一向以另类的创意政府歌迷的Zion.T，此次与知名时尚杂志《DAZED KOREA》合作出品了上述两支MV，再次展现出Zion.T独到的艺术品味。