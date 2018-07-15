SM慈善活动“SMTOWN GALA CHARITY NIGHT 2018”圆满结束

ⓒ SM Entertainment

SM娱乐公司举行的慈善活动“SMTOWN GALA CHARITY NIGHT 2018”于日前圆满结束。

上述慈善活动今年已是第四次举办，今年的慈善之夜在SMT Seoul举行，SM总制作人李秀满、联合国儿童基金会韩国委员会总务李基哲（音）等相关人士以及SM旗下艺人共80余人出席。

SM总制作人李秀满当晚表示：“SM通过制作优秀的音乐和内容物，以及携手旗下优秀艺人，一直努力回报给予我们厚爱的各界人士。SM旗下艺人和职员共同创立的才能贡献组织‘SMile’也在通过各种活动奉献爱心。今后也将继续为社会创作更好的作品。”

Super Junior成员崔始源当晚也作为艺人代表之一，上台发表通过公司进行慈善活动的感受。崔始源曾于10月前往越南，参与了“Smile for U”活动。该活动是SM公司与联合国儿童基金会自2016年起共同携手进行的幼儿音乐教育企划。

除崔始源外，SM旗下歌手沈昌珉、Key、孝渊、Luna、Irene，演员李妍熙等也出席了当晚的活动。

另外，一向以让人意想不到的组合形式为歌迷带来音乐惊喜的SM音乐企划“STATION”即将开启第三季。第三季首支单曲《Coffee Break》将于29日发行，演唱者为NCT成员Lucas与瑞典乐队Dirty Loops主唱Jonah Nilsson。