南北韩传统摔跤共同入选非遗

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南北韩民俗传统摔跤首次共同入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。南北韩同属一个民族，拥有众多的共同文化遗产，预计今后将有更多项目共同入选非遗名录。





韩式传统摔跤是韩民族一项民族传统体育运动，竞技者腰间和大腿系有带子，竞技者相互抓住对方的带子，使用技巧和力量将对方摔倒。传统摔跤是村里举行庆典活动或学校举行运动会时经常进行的一项体育运动。





韩式传统摔跤的起源应追溯到韩半岛三国时代，在4世纪高句丽古坟的壁画中已可见摔跤图，两个人在那里抓住对方，中央有一名裁判，由此可知，当时摔跤比赛已经非常普遍。到了朝鲜王朝时代，摔跤更为流行，在典籍中经常有关于摔跤的记载，民俗图中也经常出现摔跤的场面，其中尤以18世纪著名画家金弘道画集中的摔跤图而著名，图中两人在那里摔跤，周围围着很多人观看，图中还有卖点心的小商人，可以想象当时摔跤有多么普遍。





南北韩此次分别申遗的传统摔跤被共同列入非遗名录备受瞩目。由双方分别申遗的项目本应首先取消申遗，然后共同提出申请，但保护非物质文化遗产政府间委员会判定传统摔跤是南北韩共同继承的民俗项目，因此决定共同入选。以南北韩传统摔跤共同入选非遗为契机，今后若双方共同进行发掘、调查和推进申遗事务，诸如《阿里郎》和“泡菜文化”等，预计共同入选的项目将会越来越多。