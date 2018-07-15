文在寅启程出席G20峰会

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文在寅总统以出席G20峰会为契机，27日启程对捷克等3个国家进行为期8天的访问。





捷克是中欧内陆国家，约有1000万人口。2018年，捷克国内生产总值为2445亿美元，排名世界第45位，贸易额达3400亿美元。在冷战时期，捷克一度是中欧地区制造业最发达的国家之一，生活水平极高，如今捷克也是技术强国，在汽车和汽车零部件等方面较为发达。以2017年为准，韩国对捷克出口额为22.1亿美元，进口额为7.1亿美元。韩国主要向捷克进出口汽车零部件，现代汽车已将捷克作为欧洲的生产基地。目前，捷克拟追加兴建核电站，文在寅将向捷克介绍韩国卓越的核电站技术，积极推行核电站外交。





在此行的第二站阿根廷，文在寅将出席G20峰会，以此为契机，文在寅将与各国元首先后举行双边会谈。他将向20国集团领导人介绍韩国政府“包容国家蓝图”，并呼吁各国领导人对韩半岛和平给予支持。本次G20峰会的主题为“为公平与可持续发展凝聚共识”，因此文在寅总统发表的“共同富裕的创新包容国家”愿景颇为引人注目。





据青瓦台介绍，特朗普总统在阿根廷停留时间较短，韩美元首恐难以举行会谈，若会谈得以举行，将是韩美领导人第6次举行首脑会谈，将成为两位领导人就韩半岛相关问题交换意见的良好契机，同时也将为陷入僵局的美北无核化谈判带来新力量。





在返回韩国之前，文在寅还将对新西兰进行国事访问。韩国与新西兰于2015年签署自贸协定，韩国向新西兰出口石油产品，从新西兰进口乳制品、铝和原油等原材料。以此次访问为契机，韩新元首将把两国友好关系和互利合作推向更高水平。