作家田荣泽的小说《河水盆》





小说《河水盆》的第一人称“我”是房主，是以房主的视角讲述住在厢房的一家人过着贫穷、苦难和不如意的生活。作家田荣泽并不是单纯通过小说《河水盆》披露当时痛苦的生活情况，而是说人们仍然存在希望。









孩子他爸本来过得不这么不好。

公公在世的时候，家里种一百石大米，

三兄弟在杨平村里过得绰绰有余。

他们的名字也起得非常好，

老大叫长者，

老二叫巨富，

老三是孩子他爸，名叫河水盆。





아범이 본래는 저렇게는 못살지 않았답니다.

저희 아버지 살았을 때에는 볏백 석이나 하고,

삼형제가 양평 시골서 남부럽지 않게 살았답니다.

이름들도 모두 좋지요.

맏형은 장자요,

둘째는 거부요,

아범이 셋짼데 화수분이랍니다.









#采访：文学评论家全绍英

河水盆是个神秘的宝盆，里面的东西无论如何使用也不会减少。河水盆夫妇的生活刚好相反，他们什么都没有，非常贫穷。但是，忠厚老实的河水盆夫妇仍然十分坚强，无论生活多么困难，可是总要勇敢地活下去。









寒风吹到脸上如刀割，

他低着头向前看,

看到松树底下有个灰色的人影，

他立即跑了过去。

原来是玉芬和她妈妈。

树下的雪地上铺了树枝，

孩子他妈把破衣服蒙在身上，

紧紧抱着幼小的女儿，

蜷曲着在那里发抖。

河水盆急忙跑过去抱住他们，

孩子他妈睁开了眼睛，可是不能说话，

河水盆也未说话。

把小女儿放在中间，他们就这样抱在一起度过了一夜。





칼날 같은 바람이 뺨을 친다.

그는 고개를 숙여 앞을 내려다보다가,

소나무 밑에 희끄무레한 사람의 모양을 보았다.

그것을 곧 달려가 보았다.

가본즉 그것은 옥분과 그의 어머니다.

나무 밑 눈 위에 나뭇가지를 깔고,

어린것 업은 헌 누더기를 쓰고

한 끝으로 어린 것을 꼭 안아가지고

옹크리고 떨고 있다.

화수분은 왁 달려들어 안았다.

어멈은 눈은 떴으나 말은 못한다.

화수분도 말을 못한다.

어린 것을 가운데 두고 그냥 껴안고 밤을 지낸 모양이다.









作家田荣泽 (1894.~ 1968. 出生于平壤)

1919年在《创造》杂志发表《惠善之死》从而登上文坛

1963年获得大韩民国文化褒章总统奖

1925年在《朝鲜文坛》发表《河水盆》