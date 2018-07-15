作家田荣泽的小说《河水盆》

美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#韩广书斋 邀你一读 l 2018-11-27
小说《河水盆》的第一人称“我”是房主，是以房主的视角讲述住在厢房的一家人过着贫穷、苦难和不如意的生活。作家田荣泽并不是单纯通过小说《河水盆》披露当时痛苦的生活情况，而是说人们仍然存在希望。
孩子他爸本来过得不这么不好。
公公在世的时候，家里种一百石大米，
三兄弟在杨平村里过得绰绰有余。
他们的名字也起得非常好，
老大叫长者，
老二叫巨富，
老三是孩子他爸，名叫河水盆。
아범이 본래는 저렇게는 못살지 않았답니다.
저희 아버지 살았을 때에는 볏백 석이나 하고,
삼형제가 양평 시골서 남부럽지 않게 살았답니다.
이름들도 모두 좋지요.
맏형은 장자요,
둘째는 거부요,
아범이 셋짼데 화수분이랍니다.
#采访：文学评论家全绍英
河水盆是个神秘的宝盆，里面的东西无论如何使用也不会减少。河水盆夫妇的生活刚好相反，他们什么都没有，非常贫穷。但是，忠厚老实的河水盆夫妇仍然十分坚强，无论生活多么困难，可是总要勇敢地活下去。
寒风吹到脸上如刀割，
他低着头向前看,
看到松树底下有个灰色的人影，
他立即跑了过去。
原来是玉芬和她妈妈。
树下的雪地上铺了树枝，
孩子他妈把破衣服蒙在身上，
紧紧抱着幼小的女儿，
蜷曲着在那里发抖。
河水盆急忙跑过去抱住他们，
孩子他妈睁开了眼睛，可是不能说话，
河水盆也未说话。
把小女儿放在中间，他们就这样抱在一起度过了一夜。
칼날 같은 바람이 뺨을 친다.
그는 고개를 숙여 앞을 내려다보다가,
소나무 밑에 희끄무레한 사람의 모양을 보았다.
그것을 곧 달려가 보았다.
가본즉 그것은 옥분과 그의 어머니다.
나무 밑 눈 위에 나뭇가지를 깔고,
어린것 업은 헌 누더기를 쓰고
한 끝으로 어린 것을 꼭 안아가지고
옹크리고 떨고 있다.
화수분은 왁 달려들어 안았다.
어멈은 눈은 떴으나 말은 못한다.
화수분도 말을 못한다.
어린 것을 가운데 두고 그냥 껴안고 밤을 지낸 모양이다.
作家田荣泽 (1894.~ 1968. 出生于平壤)
1919年在《创造》杂志发表《惠善之死》从而登上文坛
1963年获得大韩民国文化褒章总统奖
1925年在《朝鲜文坛》发表《河水盆》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13