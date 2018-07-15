2018年三大电影颁奖礼近期落幕 《燃烧》《1987》成最大赢家





2018年的三大电影奖项于不久前已经全部落幕。《燃烧》、《1987》等影片当之无愧地成为热门大赢家。





首先，10月22日下午，在首尔世宗文化会馆大剧场内举行了第55届大钟奖颁奖礼。李沧东导演执导的《燃烧》荣获最优秀作品奖。最佳男女演员由《特工》中的李圣旻和黄政民以及《I CAN SPEAK》中的罗文姬老师获得。





而11月13日下午，第38届影评奖颁奖礼也在首尔中区韩国记者中心举行。当天，《1987》获得了最优秀作品奖，最佳男女主角奖由《特工》的李圣旻和《白小姐》的主演韩智敏收入囊中。另外，值得一提的是，李圣旻还凭借《特工》获得了今年釜日电影节的最佳男主角奖，成为名副其实的“三冠王”。





同时，11月23日下午在庆熙大学和平殿堂内落下帷幕的第39届青龙电影奖也将最优秀作品奖颁发给了《1987》。在《1987》中出演了朴处长的金允锡获得最佳男演员奖，《白小姐》中的韩智敏再度收获最佳女演员奖。





三大电影颁奖礼中不得不提的另外一位主人公便是去年因车祸不幸过世的演员金柱赫。金柱赫凭借电影《毒战》获得了大钟奖和青龙奖的最佳男配角奖以及特别奖，并对其进行了追慕。