韩国研发投资规模排名全球第5位

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去年，韩国研发投资额达78.7万亿韩元，按照2016年的统计数据排位，韩国继美国、中国、日本、德国之后，排名全球第5位。在研发投资规模占国内生产总值（GDP）的比重方面，韩国有望重返全球第1位。





如今，全球正在经历第四次工业革命，世界各国展开了激烈的技术竞争，为了在竞争中占据有利地位，最大的“武器”正是研究与开发。韩国人曾在战争的废墟中竭尽全力进行经济开发，建立起一个强大的国家，使得韩国从全球四大贫穷国家跻身于发达国家行列，这正是持续不断地学习发达国家技术、努力向前迈进和积极开拓海外市场带来的结果。目前，韩国要做的已经不再是追随发达国家之后，而是与发达国家同步而行或超越在前。同时，在新兴国家的猛烈追击和发达国家的牵制下，过去的增长模式已达到极限，正需要加大研发投资。





据韩国科学技术信息通信部的统计，民间企业的研发投资约占整体研发投资的80%，政府和大学分别占比12%和8%。在韩国企业进行的研发投资中，一般研究占64%，基础研究占15%。一般研究能获取立即可使用的技术，可以获得短期性成果，但如果没有基础研究做后盾，一般研究的“天花板”将很快显现。科学界认为，当前急需加强基础研究。据统计，在大学研发投资比率方面，基础研究占35%，一般研究占65%，而美国大学该比率为7:3，日本大学为6:4，发达国家更为重视基础研究。此外，整体国家研发费每年都在增加，但基础研发费所占比重却在减少。有分析认为，基础研究费减少，将难以进行有竞争力的研究，必须果断对各领域基础研究进行投资。