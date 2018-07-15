白宫：特朗普将在G20峰会期间会见文在寅

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韩美将在G20峰会期间举行首脑会谈，北韩核问题是否能因此取得进展，备受瞩目。





目前美北对话陷入僵局，第二次美北首脑会谈已推迟至明年举行，美国国务卿蓬佩奥和北韩劳动党副委员长金英哲的高级别会谈也未能如期举行。此外，美国对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根与北韩外务省副相崔善姬的工作会谈也已被取消。美北间各层对话全面中断，何时能重启对话也不明朗。





美北对话迟迟不前是因为双方未能就相互要求的事项找到切合点。美国希望北韩尽快进行核申报和消除核武力，而北韩则要求美方采取相应措施，缓和并解除制裁。美国和北韩分别提出“无核化”和“采取相应措施”的主张，导致谈判未能取得任何进展，有关北核谈判的各项日程也被推迟，北韩国务委员长金正恩今年回访韩国的可能性不大，第二次美北首脑会谈何时举行也难以断定。有分析认为，在这种情况下，需要文在寅总统再次担负起从中协调的角色。





文在寅将借着在G20峰会期间与特朗普会晤的机会积极从中协调，如果特朗普表明积极立场，或可为美北对话带来力量。有分析认为，如果特朗普态度积极，金正恩可能会在今年底以前访问韩国，美北无核化谈判速度也将加快。但以目前的情况来看，这种可能性不会很大。