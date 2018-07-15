从天然食物中捕捉明年食品趋势

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已是2018年11月的最后一周了，众多企业已马不停蹄地开始准备新一年的策划。当然，需要了解市场需求和现状越来越多的情况下， 才能预测趋势，引领市场。最近美国的一家专业流通企业推出了“2019年趋势”报告书，其中有许多值得我们借鉴和学习的趋势内容。那么这些趋势，在韩国是否能够呼应和活用于市场呢，几个关键点让我们一起来看看。

首先：“ 环太平洋的味道”- 属于围绕太平洋的地区，即东部亚洲，西部南美等。由芭乐、火龙果等简单的热带水果开始至各国的独特菜式。第二：“放在室内的酸奶”- 益生菌从2-3年前已被我们认可为食品界的热门关键词。同样，2019年我们依然可以看到益生菌占领趋势前锋，并且被适用于不同领域。在生活中，我们能看到很多食品中已融入了益生菌成分，比如：曲奇饼、燕麦片、能量棒和汤类食品中。第三：“大麻的再发现”- 在韩国我们称为“大麻籽”的成分最近食品市场火热。大麻籽的英文是“HEMP”，区别于毒品的大麻。其中很少或不含有有害成分，没有成瘾性。大麻籽有丰富的维生素、矿物质和 不饱和Omega-3脂肪酸。这种脂肪酸人体无法合成，必须要通过食品补充。当然大麻食品合法化后的严格管理，仍然必不可少！第四：“绿色包装”- 许多企业会越过食材料，在食品包装上采用绿色环保设计。正如我们了解的韩国咖啡店禁止店内使用一次性纸杯和减少塑料吸管等，同时也在不断开发能够代替塑料的新型材料。在2019年，相信我们在生活中能看到更多新型的绿色环保包装设计和绿色环保食品。





<前沿视线>





祥明大学创意设计事业团参与2018工艺趋势展销会

由韩国祥明大学的纺织物设计学科和产业设计学科组成的“培育引领创造型经济的聚合型创意设计人才的特殊事业团”，简单地说就是“创业趣味小组”于11月22日至25日，在首尔COEX贸易中心内参加了“2018工艺趋势展销会”。本次展销会是由韩国文化体育观光部主办，连续13年举办至今。可谓是韩国最大的工艺专业展销会，在此可进行工艺产品的海外市场和事业推广。其中有两个新锐品牌“FAB FAB”和 “PETIT FABI”是来自祥明大学设计学院的纺织物设计学科的在校生们。他们使用了将特殊的面料和照明相联系，制作出了独一无二的生活设计商品。现场报道，本次展销会也让在校生们获得了极大的信心和营销机会。





分析千禧年代-Z世代的市场趋势

韩国的“大学明日”研究所近日推出了一本名为“MZ 2019”的趋势书籍。书籍内让我们展开介绍了当下20岁年龄段朋友们真实的想法和趋势词，帮助大家能够更有利的理解和融入他们的生活。书籍内主要提及了五个关键趋势词内容是：树立和跟随自我标准、被能够满足五感的真实感所吸引、相比搜索更加相信自我信任的人、毫无距离感的向周围朋友讲述自我信念。









了解2019年日记簿的新趋势

亲爱的听众朋友们是否有在新年购买日记簿的习惯呢？韩国的一家设计商品购物网站“1300K”为迎接2019年新年准备开业一家“2019日记簿商店”。在店内，我们将能够购买日记型、万年历性、日程型等不同风格和细部化类型的日记簿。同时品牌方也会根据自身专业经验为消费者推荐在生活和工作中更有效和实用的日记簿。比如，携有可爱卡通形象的日记簿，或者记载诗集设计的日记簿等等。让消费者在此可以一览全部，尽可能选择喜爱的日记簿。品牌方相关负责人也表示，通过此次开业庆典中，我们还会为消费者准备更多的特别优惠活动，希望更多的消费者能够开启书写人生的美好生活。