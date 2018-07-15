《漫话国乐》 戏子歌 / 秋月满庭 / 士兵之苦





盘索里艺术能够一直传承到现在，朝鲜王朝时代的地方胥吏申在孝是功不可没的。申在孝本来是全罗北道高敞地区的胥吏，也就是在村庄的官衙为官老爷办业务的差役。由于父亲经营一家药店，家境比较富裕，申在孝从小就有很多机会在儒学家的门下求学，而且他为人乐善好施，到了荒年，会大力救济那些忍饥挨饿的老百姓。不仅如此，宫廷重建景福宫的时候，他也慷慨解囊，还被国王授予了“通政大夫”的品级。但在当时，申在孝的身份介于贵族与平民之间，社会活动受到种种限制，于是，热爱艺术的申在孝就把精力集中在盘索里上。他把当时流传下来的盘索里加以汇集整理，同时还大力资助艺人，邀请盘索里名唱指导后起之秀。令人佩服的是，申在孝对盘索里也颇有造诣，还亲自创作盘索里，最具代表性的是短歌《戏子歌》。这首短歌描写了盘索里的历史与说唱艺人的条件，虽然曲调早已失传，但其歌词流传下来，如今，很多国乐家以不同的曲调表演这首短歌。

{音乐1: 《戏子歌》/ 原声乐队Jebi }





《戏子歌》中提出了出众的盘索里艺人需具备的四个条件。

“所谓戏子，

第一条件为外貌，

第二得讲究歌词，

其他依次是得音与能说会道。”

有趣的是，在申在孝看来，盘索里艺人的首要条件竟然不是唱功而是外貌。盘索里艺人的表演触动人心，给人好感的外貌确实很重要。但也许申在孝在这里指的不是出众的外貌，而是指艺人在舞台上威风凛凛的姿态。





2015年上映的电影《桃李花歌》讲述了申在孝与女徒弟陈彩仙的感人故事。在朝鲜王朝时代，盘索里在那个时代只有男艺人能唱，女艺人是不能表演盘索里的。当时，申在孝为了培养后起之秀，建立了盘索里学堂，申在孝发现陈彩仙颇有才华，就允许她在学堂里学习盘索里。后来，宫廷物色为景福宫落成仪式献艺的艺人时，申在孝让陈彩仙女扮男装登台献艺。陈彩仙因当天的精彩表演深得兴宣大院君的宠爱，从此留在大院君的家里，没有回到高敞，申在孝因思念弟子，创作了短歌《桃李花歌》。





《桃李花歌》的后半部有这样的歌词：

“瞧解语花的动作又美又俏丽啊，

绚丽多彩，令人着迷，那分明是彩色的‘彩’字，

神仙的‘仙’字。”

由于歌词中有陈彩仙的名字，后人联想二人不仅仅是师徒关系，很可能还是恋人关系。然而更重要的是，得力于陈彩仙大胆的女扮男装，在宫廷宴会献艺，后来得以出现很多女名唱，申在孝无疑起到了重要的作用。申在孝打破当时的偏见，大力培养女艺人，堪称名副其实的艺术家。

{音乐2: 盘索里《沈清歌》中“秋月满庭” /金素姬、长鼓-金命焕}





迄今完整保存下来的盘索里共有5部：《春香歌》、《沈清歌》、《赤壁歌》、《水宫歌》与《兴甫歌》。而申在孝那个时代的盘索里共有12部。据说，其中，申在孝对《春香歌》等五部与《卞钢铁打令》等精华曲目进行了整理。





盘索里本来是民间音乐，由于口传下来，其内容、辞说与结构都并不严谨，因此申在孝曾致力于改编、整理后集大成。比如，《水宫歌》的一段“衙前会议”中，申在孝曾加入了从胥吏的视角观察的掌权者的争斗场面。在《赤壁歌》中还添加了一段讲述被迫牺牲的老百姓苦衷的“士兵之苦”。由此可知，盘索里能够成为国乐的象征与代名词，申在孝的贡献是不容小觑的。他不仅继承了传统，还反映出当时的社会氛围，将盘索里集大成，如果没有他的付出与心血，盘索里不会像现在这样绚丽夺目。

{音乐3: 盘索里《赤壁歌》中“士兵之苦”/尹珍哲、长鼓-赵龙洙（音）}