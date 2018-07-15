韩国大法院裁定三菱重工业向被强征韩国劳工提供赔偿

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韩国大法院再次裁定日本战犯企业需向被强征韩国劳工进行赔偿，此次的被告是日本战犯企业三菱重工业。





大法院29日在韩国受害者针对三菱重工业提起的两项索赔诉讼中宣判原告胜诉。一项是“女子劳动挺身队”4名受害者和1名遗属提起的诉讼，另一项是6名被强征受害者提起的诉讼，诉讼的主要内容为要求赔偿受害者因强制征用而遭受的损失以及支付在强制劳动期间未获得的工资。此前，上述两案的一审和二审法院以诉讼时效已过，请求权失效为由，判定原告败诉，后来大法院2012年推翻原判决结果，发回二审法院重审。负责重审的二审法院与大法院作出相同判断，认为虽然韩日1965年签署请求权协定，但是个人的请求权仍然有效。本月29日，大法院在上诉审中裁定韩国受害者胜诉。





此前上月30日，韩国大法院裁定韩国受害者针对新日铁住金提起的索赔诉讼获胜，此次再次判定三菱重工业应向被强征韩国劳工提供赔偿，引起国内外的注目。





日本企业主张，因韩日早已签署《请求权协定》，个别请求权失效，时效已过，同时当时强征韩国受害者的企业也并非现在的企业，但是韩国大法院并未采纳日本企业的主张。由此，日本战犯企业的赔偿责任已依法判定，成为不能改变的事实。在此之前，在大法院对新日铁住金作出判决时，日本曾提出强烈抗议，声称将向国际法院起诉。预计今后日方将进一步提出抗议，韩日关系将面临更多考验。