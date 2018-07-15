文在寅启程前往阿根廷出席G20峰会

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文在寅总统结束对捷克的访问，启程前往阿根廷出席G20峰会，展开全方位外交。他将呼吁国际社会对实现北韩无核化和“包容国家”愿景给予支持。





G20峰会本月30日起在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行两天，峰会的主题是“为公平与可持续发展凝聚共识”。文在寅总统将在峰会中积极介绍“共同富裕的包容国家”愿景，且将与阿根廷、荷兰和南非共和国等国家的领导人举行会谈。





最引人注目的是在峰会期间举行的韩美首脑会谈，目前美北对话迟迟不前，因此韩美首脑进行会晤备受瞩目。第二次美北首脑会谈虽然推迟至明年举行，但是否能如期举行仍不明朗，美国国务卿蓬佩奥和北韩劳动党副委员长金英哲的高级别会谈也未能如期举行，事实上，美北接触和对话已处于停滞状态。在这种情况下，文在寅总统与美国总统特朗普的会晤显得尤为重要，文在寅将如何从中进行协调，备受瞩目。





事实上，提出美北双方均满意的方案并不容易。美方坚持“先无核化后取消制裁”的立场，而北韩却声称将不会屈服于国际社会的制裁。文在寅若能提出美北有必要重启对话的理由且被特朗普接受，有可能打破僵局，北韩国务委员长金正恩也有可能在今年内访问韩国。韩美元首在G20峰会期间的会晤将成为韩半岛问题的重大转折点。